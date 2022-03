Cận cảnh Mitsubishi Outlander Black Edition mới từ 690 triệu đồng

Sau khi chính thức trình làng vào hồi tháng 2 năm ngoái, Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã nhanh chóng gặt hái thành công trên thị trường. Tại thị trường Mỹ, mẫu SUV hạng C này chiếm 32% tổng doanh số của hãng Mitsubishi trong năm ngoái. Để tăng cường sức hấp dẫn của Outlander, hãng Mitsubishi đã tung ra phiên bản mới của mẫu xe này mang tên Black Edition. Được phát triển dựa trên bản SE hiện đang bán tại thị trường Mỹ, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 mới sở hữu hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen cho phù hợp với tên gọi. Cụ thể, xe được trang bị ốp gương ngoại thất, cản trước, tay nắm cửa và bộ vành la-zăng 20 inch đều được sơn màu đen bóng. Ngay cả logo của mẫu xe này cũng có màu "tông xuyệt tông" với những chi tiết kể trên. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 còn được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, cần gạt nước tự động và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. So với bản SE, mẫu xe này có thêm những trang bị mới như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong xe, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 không có nhiều thay đổi. Hãng Mitsubishi chỉ bổ sung trần xe và cột màu đen cho mẫu SUV hạng C này. Tương tự bản SE, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 cũng có màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó là vô lăng bọc da, ghế bọc da tổng hợp phối da lộn và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Những điểm nhấn còn lại của Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại thông minh không dây, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và nội thất 7 chỗ ngồi. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù tích hợp hỗ trợ chuyển làn đường, giảm thiểu va chạm phía trước và tính năng phát hiện người đi bộ. Đó là chưa kể đến đèn pha tự động, hệ thống cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động khi lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Tại thị trường Mỹ, giá xe Mitsubishi Outlander Black Edition khởi điểm từ 29.995 USD (khoảng 690 triệu đồng). Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Outlander 2022 tại Việt Nam.

Sau khi chính thức trình làng vào hồi tháng 2 năm ngoái, Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã nhanh chóng gặt hái thành công trên thị trường. Tại thị trường Mỹ, mẫu SUV hạng C này chiếm 32% tổng doanh số của hãng Mitsubishi trong năm ngoái. Để tăng cường sức hấp dẫn của Outlander, hãng Mitsubishi đã tung ra phiên bản mới của mẫu xe này mang tên Black Edition. Được phát triển dựa trên bản SE hiện đang bán tại thị trường Mỹ, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 mới sở hữu hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen cho phù hợp với tên gọi. Cụ thể, xe được trang bị ốp gương ngoại thất, cản trước, tay nắm cửa và bộ vành la-zăng 20 inch đều được sơn màu đen bóng. Ngay cả logo của mẫu xe này cũng có màu "tông xuyệt tông" với những chi tiết kể trên. Ngoài ra, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 còn được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, cần gạt nước tự động và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay. So với bản SE, mẫu xe này có thêm những trang bị mới như cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong xe, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 không có nhiều thay đổi. Hãng Mitsubishi chỉ bổ sung trần xe và cột màu đen cho mẫu SUV hạng C này. Tương tự bản SE, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 cũng có màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Bên cạnh đó là vô lăng bọc da, ghế bọc da tổng hợp phối da lộn và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Những điểm nhấn còn lại của Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 bao gồm hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại thông minh không dây, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy và nội thất 7 chỗ ngồi. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù tích hợp hỗ trợ chuyển làn đường, giảm thiểu va chạm phía trước và tính năng phát hiện người đi bộ. Đó là chưa kể đến đèn pha tự động, hệ thống cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động khi lùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mitsubishi Outlander Black Edition 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Tại thị trường Mỹ, giá xe Mitsubishi Outlander Black Edition khởi điểm từ 29.995 USD (khoảng 690 triệu đồng). Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Outlander 2022 tại Việt Nam.