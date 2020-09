Cận cảnh Mercedes-Benz GLB hơn 1,9 tỷ đồng tại Việt Nam

Đúng theo dự kiến trước đó, Mercedes-Benz GLB 200 AMG 2020 mới đã bắt đầu được “lên kệ” tại các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc từ cuối tháng 9 này. Được biết, lô xe GLB đầu tiên chỉ có khoảng 33 xe nên khá hạn chế nếu nhu cầu khách hàng nhiều. Lô xe tiếp theo đến tháng 11, 12 mới về tiếp. Tại Việt Nam, GLB được phân phối duy nhất phiên bản GLB 200 AMG, xe được nhập khẩu nguyên chiếc có giá bán 1,999 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Với mức giá xe Mercedes-Benz GLB gần 2 tỷ đồng, đây là dòng sản phẩm mới được bổ sung để hoàn thiện danh mục xe gầm cao của Mercedes-Benz gồm: GLA, GLC, GLE, GLS và G-Class. Dòng GLB hướng đến đối tượng khách hàng đang muốn sở hữu một chiếc xe sang đa dụng với nhiều chỗ ngồi trong tầm giá 2 tỷ đồng. Làm so sánh, giá bán của GLB 200 cao hơn một chút so với lựa chọn mẫu SUV 7 chỗ cũng đến từ Đức - VW Tiguan Allspace Luxury có giá bán từ 1,799 tỷ đồng. Phiên bản Mercedes-Benz GLB GLB 200 AMG mới sử dụng động cơ 4 cyl thẳng hàng, dung tích 1.3L (1.322cc) tăng áp cho công suất tối đa 163 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250Nm có được tại dải vòng tua 1.620 – 4.000 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7G DCT). Nhờ đó, chiếc crossover 7 chỗ có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ 9,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 207 km/h. Theo Mercedes-Benz, GLB 200 có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (combined) từ 6.0 – 6.2 L/100 km. Mercedes-Benz GLB 200 AMG sở hữu ngoại thất được trang bị bộ bodykit thể thao của AMG, ‘’dàn chân’’ xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép quen thuộc của AMG với kích thước 19 inch. Trang bị thanh giá nóc bằng nhôm bóng. Tại Việt Nam, GLB 200 AMG cung cấp 6 màu ngoại thất tiêu chuẩn, đi cùng 2 tùy chọn màu nội thất là Đen và Xám Nava/Đen. Mercedes-Benz GLB 200 AMG sở hữu kích thước DxRxC: 4.655 x 1.840 x 1.680mm. Làm so sánh với dòng xe GLC, GLB ngắn hơn 22mm so với GLC về chiều dài tổng thể, đồng thời ngắn hơn GLC 144mm về chiều dài cơ sở (GLC: 4.656 x 1.890 x 1.644 mm + 2.873). Nhưng bù lại GLB có thêm một hàng ghế. Nội thất GLB đi kèm với nhiều trang bị gồm: Bảng đồng hồ dạng kỹ thuật số với màn hình 10.25-inch có giao diện trí tuệ nhân tạo MBUX, đèn viền nội thất 64 màu, ốp vân carbon trang trí, vô lăng thể thao bọc da Nappa với nút điều khiển cảm ứng, vô lăng có tích hợp lẫy chuyển số sau vô lăng. GLB 200 AMG có đến 5 chế độ vận hành DYNAMIC SELECT bao gồm "Comfort", "ECO", "Sport" và “Individual”. Hệ thống treo được thiết lập theo hướng êm ái. Khác với dòng xe GLC chỉ có 5 chỗ ngồi, GLB có 2 phiên bản là 5 chỗ và 7 chỗ. Tuy nhiên, hàng ghế thứ 3 của GLB vẫn phù hợp cho 2 người lớn (với chiều cao dưới 1,69 m). Hàng ghế thứ 3 của GLB chỉ thích hợp với trẻ nhỏ hay người có chiều cao khiêm tốn. Nội thất được trang trí Trim Carbon Mercedes-Benz GLB 200 AMG là một lựa chọn mới dành cho khách Việt có nhu cầu sở hữu xe sang, 7 chỗ ngồi với giá dưới 2 tỷ đồng. Tương tự như nhiều dòng xe khác của Mercedes-Benz, dòng xe GLB 200 có lợi thế hơn về thương hiệu sang trọng, mạng lưới đại lý phân phối phủ rộng trên toàn quốc, bên cạnh nội thất mang thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao. Video: Chi tiết Mercedes GLB35 AMG mới, phiên bản 7 chỗ ngồi.

