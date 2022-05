Cận cảnh Kia Sportage 2022 tại Việt Nam, từ hơn 700 triệu đồng?

Mới đây, một chiếc Kia Sportage 2022 mới đã xuất hiện tại Núi Thành (Quảng Nam), ngay gần nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô của THACO. Xe có màu sơn xanh, nội thất màu Đen-Đỏ, nhưng không rõ thuộc phiên bản nào. Sự xuất hiện bất ngờ này cho thấy Sportage 2022 đã rất gần ngày ra mắt thị trường Việt. Từ tháng trước, Kia Sportage 2022 tại Việt Nam đã được các đại lý chào bán với 3 phiên bản: Luxury, Premium và Hybrid, giá xe Kia Sportage 2022 dự kiến lần lượt là 720 triệu đồng, 820 triệu đồng và 910 triệu đồng. Xe sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng vào tháng 6 năm nay. So với thế hệ cũ, Sportage thế hệ thứ 5 thay đổi toàn diện từ thiết kế ngoại, nội thất cho đến công nghệ động cơ. Về thiết kế ngoại thất Kia Sportage 2022 có màn lột xác toàn diện với vẻ đẹp tương lai, sự sắc sảo và hiện đại trong từng đường nét nhờ ngôn ngữ thiết kế Opposites United. Xe vẫn sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình “mũi hổ” đặc trưng nhưng đã được gia tăng về kích thước. Chiếc SUV cỡ C được trang bị đèn pha dạng LED, kính lái cách âm, vành 18 inch,… .Trong khi đó, phần đuôi xe nổi bật với cánh gió tích hợp trên trần, cụm đèn hậu sắc sảo nối liền nhau, cản va sau tích hợp tấm chống trượt màu bạc và cửa cốp chỉnh điện. Bước vào bên trong khoang cabin, khách hàng sẽ ngay lập tức nhận thấy “hơi thở” của công nghệ với loạt trang bị hiện đại như màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên táp-lô, cửa gió điều hòa độc đáo với viền bạc mạnh mẽ, nút bấm vật lý đã được loại bỏ bớt cùng cách bố trí gọn gàng và tối giản nhất. Ở phiên bản cao cấp, Kia Sportage 2022 thậm chí còn được trang bị cần số dạng núm xoay, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống loa Krell, ghế bọc da cùng bàn đạp bằng kim loại. Hiện rõ trang bị của Kia Sportage 2022 tại Việt Nam có giống với xe ở Hàn Quốc hay không. Theo công bố của THACO, Kia Sportage 2022 tại Việt Nam sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng. Hệ truyền động này bao gồm máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, mô-tơ điện 59 mã lực, cụm pin lithium-ion polymer 1,49 kWh và hộp số tự động 6 cấp. Theo Kia, Sportage 2022 có tổng công suất đầu ra là 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 349 Nm. Có thể thấy “sức mạnh” trên của Kia Sportage 2022 vượt trội hơn đáng kể so với cả Honda CR-V và Hyundai Tucson. Thậm chí Kia Sportage 2022 còn sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu “ấn tượng”, chỉ ở mức 5,9L/100km. Bên cạnh Sportage 2022, trong năm nay THACO còn giới thiệu những mẫu xe mới khác của thương hiệu Kia như EV6, Telluride và Sorento PHEV. Video: Kia Sportage 2022 sẽ ra mắt ngày trong tháng 5 này.

