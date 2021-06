Cận cảnh Honda Civic Hatchback 2022 vừa chính thức trình làng

Sau 2 tháng trình làng Civic thế hệ thứ 11, hãng xe Nhật Bản tiếp tục vén màn phiên bản Honda Civic hatchback 2022 mới. Đây được xem là mẫu xe cỡ C đột phá nhất trong phân khúc ở thời điểm hiện tại. So với thế hệ cũ, mẫu xe hatchback Honda Civic này dài hơn 30 mm, thấp hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 35 mm. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.415 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm. Không có gì ngạc nhiên khi Honda Civic Hatchback hoàn toàn mới được áp dụng phong cách thiết kế tương tự phiên bản sedan. Do đó, phiên bản hatchback của Honda Civic 2022 cũng sở hữu ngoại hình trưởng thành hơn nhưng lại bị đánh giá là nhàm chán hơn trước. Giống phiên bản sedan, Honda Civic Hatchback 2022 sở hữu lưới tản nhiệt hình thang ngược trên đầu xe với logo của nhà sản xuất ở giữa. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt của mẫu xe này lại đi kèm mắt lưới hình tổ ong thay vì nan nằm ngang như phiên bản sedan. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha mượt mà hơn trước và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn, hốc đèn sương mù hình chữ "C", nắp ca-pô dài hơn và cột A được đẩy lùi 50 mm về phía sau. Bên sườn, Honda Civic Hatchback 2022 cũng có đường chân kính hất lên ở cột C và nóc dốc về phía sau, theo phong cách của Accord. Tuy nhiên, thiết kế đuôi xe của Honda Civic Hatchback 2022 lại khác biệt so với phiên bản sedan. Không chỉ ngắn hơn 125 mm so với phiên bản sedan, phần đuôi xe của mẫu xe hatchback cỡ C này còn đi kèm cụm đèn hậu LED, nối với nhau bằng đèn phanh thứ 3 ở giữa. Ngoài ra, Honda Civic Hatchback 2022 còn được bổ sung kính cửa sau rộng hơn nhằm tăng tầm nhìn cho người ngồi bên trong xe. Trong khi đó, cửa cốp sau của xe được chế tạo bằng vật liệu composite nhẹ và nằm thấp hơn 50 mm so với thế hệ cũ. Điều này mang đến thiết kế nóc xe mượt mà hơn và không ảnh hưởng đến không gian dành cho hành khách ngồi trên ghế sau. Bên trong Honda Civic Hatchback 2022 là không gian nội thất giống phiên bản sedan. Xe cũng được trang bị mặt táp-lô mới, có thiết kế như xe Audi. Trên mặt táp-lô này là màn hình thông tin giải trí nằm độc lập, có kích thước 7 inch hoặc 9 inch, tùy phiên bản. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 10,2 inch và tấm lưới phủ lên cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô. Cửa sổ bên sườn cỡ lớn hơn mang đến cảm giác thoáng đãng hơn cho không gian nội thất. Ngoài ra, khoảng duỗi chân dành cho hành khách ngồi trên hàng ghế sau của Honda Civic Hatchback 2022 còn được tăng 35 mm so với thế hệ cũ. Hiện hãng Honda chưa công bố thể tích khoang hành lý của Civic Hatchback 2022. Chỉ biết rằng, cốp của xe mở rộng hơn trước 40 mm, giúp việc chất, dỡ đồ dễ dàng hơn. Trong khi đó, ghế sau của xe có thể gập theo tỷ lệ 60:40 như cũ để tăng thể tích khoang hành lý. "Trái tim" của Honda Civic Hatchback 2022 sẽ thay đổi tùy theo thị trường. Ở thị trường Mỹ, mẫu xe này dùng động cơ tiêu chuẩn là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 187 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút giống thế hệ cũ. Trong khi đó, ở thị trường Nhật Bản, xe dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L nâng cấp, tạo ra công suất tối đa 180 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại dải tua máy 1.700 - 4.500 vòng/phút. So với trước, động cơ này mạnh hơn 6 mã lực và 20 Nm. Đặc biệt, khác với phiên bản sedan, Honda Civic Hatchback 2022 còn có hộp số sàn 6 cấp tùy chọn. Trong tương lai, hãng Honda sẽ bổ sung hệ truyền động hybrid e:HEV mới cho dòng xe này. Tuy nhiên, Honda Civic Hatchback e:HEV sẽ chỉ dành cho thị trường châu Âu. Tương tự phiên bản sedan, Honda Civic Hatchback 2022 cũng có gói công nghệ an toàn Honda Sensing với tính năng hỗ trợ lái khi tắc đường mới. Thêm vào đó là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường. Nhờ đó, Honda Civic Hatchback 2022 có hệ thống lái bán tự động cấp độ 2. Ở thị trường Nhật Bản, Honda Civic Hatchback 2022 có thêm tính năng Adaptive Driving Beam (ADB) giúp ngắt bớt một phần đèn pha để tránh làm chói mắt tài xế chạy đối diện. Đây là mẫu xe Honda đầu tiên có tính năng này. Đáng tiếc là hiện giá xe Honda Civic Hatchback 2022 vẫn chưa được công bố. Video: Xem chi tiết Honda Civic Hatchback 2022 hoàn toàn mới.

