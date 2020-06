Cận cảnh BMW 520d Touring gàng hiếm, độc nhất tại Việt Nam

Tại sự kiện thành lập câu lạc bộ (CLB) chơi xe BMW lớn nhất Việt Nam – BMW Car Club Vietnam (BMWCCV) cuối tuần qua, đã quy tụ hơn 100 xe BMW với nhiều dòng và biến thể khác nhau. Chiếc BMW 520d touring đời 2003 này nổi bật với kiểu dáng xe wagon độc đáo so với những chiếc sedan, coupe và mui trần 2 cửa mà các Bimmer mang đến. Được biết, đây là chiếc BMW 5 Series Touring hàng hiếm phiên bản 520d đời 2003 (E39; 1997 - 2003) này hiện tại là duy nhất tại Việt Nam. Trước đây, mẫu xe này từng được chủ cũ rao bán với giá khoảng 250 triệu đồng. Hiện tại, chiếc 520d này đã về tay chủ nhân mới với mức ODO dừng lại khoảng 107.000km. Xe đang trong tình trạng hoàn hảo với các chi tiết nội thất còn rất mới, bên cạnh động cơ được bảo trì bảo dưỡng cẩn thận. BMW phiên bản 520d sử dụng động cơ dầu 4cyl (I4) dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất tối đa 135 mã lực tại 4.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 280Nm có được từ vòng tua 1.750 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tay 5 cấp (5AT). Theo hãng BMW, 520d có mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 8,1L/100 km và cao tốc là 5,0L/100 km, đi cùng bình nhiên liệu có thể tích 70L. Chiếc BMW 520d Touring này mang nhiều ưu điểm ở độ an toàn cao của một chiếc xe Đức, tính thực dụng cao của một chiếc wagon, bên cạnh động cơ dầu rất kinh tế. Các dòng xe wagon này là “của lạ” tại Việt Nam, nhưng ở tại thị trường châu Âu, xe wagon/ Station wagon/Touring/Avant (tùy theo cách mà các hãng gọi) lại rất được ưa chuộng hơn bất kỳ thị trường nào khác trên thế giới. Xe wagon mang trọng tâm thấp của một chiếc sedan, và gian nội thất rộng rãi linh hoạt thoải mái của một chiếc CUV/SUV với khoang hành lý phía sau được kéo dài hơn, rất thích hợp để chở theo nhiều hành lý đồ đạc để phục vụ cho gia đình. Chính vì thế, dòng xe wagon có tính thực dụng cao rất thích hợp để sử dụng phục vụ cho gia đình. Thông thường, các biến thể wagon của hầu hết các dòng xe này được lấy nền tảng phát triển từ sedan, và thường không thay đổi chiều dài cơ sở so với biến thể sedan. Chiếc 520d wagon cũng không là ngoại lệ khi bản thân nó sử dụng khung gầm, động cơ và hơn thế nữa được lấy từ BMW 5 Series thế hệ thứ 4 (E39). Ở thị trường châu Âu, các dòng xe sedan hạng sang cỡ nhỏ và cỡ trung như: Mercedes-Benz C-Class, Audi A4, BMW 3 Series hay cao hơn có E-Class/A6/5 Series luôn có những biến thể wagon này qua nhiều thế hệ. Tại Việt Nam, hầu hết tất cả các hãng xe sang như Audi, BMW, Lexus và Mercedes-Benz không phân phối xe wagon tại thị trường Việt Nam. Dẫu vậy, nếu yêu dòng xe này và muốn “đập hộp” một chiếc xe mới được phân phối chính hãng, thì mẫu Volvo V90 Cross Country là một gợi ý, khi V90 được phát triển từ mẫu sedan hạng sang cỡ trung Volvo S90 quen thuộc Video: BMW 525i Touring Full Tour đời 2003.

