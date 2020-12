Cận cảnh Bentley Flying Spur First Edition gần 30 tỷ ở Sài Gòn

Tại thị trường Việt Nam, chắc hẳn những khách hàng trong nước không còn quá xa lạ với cái tên Flying Spur, có thể nói đây chính là mẫu xe siêu sang Bentley chiếm số lượng nhiều nhất và phần lớn trong số đó nhờ vào sự đóng góp của đàn anh Continental Flying Spur thế hệ đầu tiên. Hơn 1 năm sau thời điểm ra mắt thế giới, những chiếc Bentley Flying Spur 2020 đầu tiên đã được đại lí chính hãng và các doanh nghiệp tư nhân mang về. Chiếc Bentley Flying Spur 2020 mới trong bài viết, là chiếc duy nhất tính đến thời điểm hiện tại được khách hàng cá nhân hóa gần như tất cả chi tiết trên xe. Chưa hết, ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, xe đã được một trung tâm chuyên chăm sóc và làm đẹp xe có tiếng tại Sài Gòn để dán phim bảo vệ nước sơn PPF (Paint Protection Film). Ở thế hệ thứ 3, Bentley đã chính thức đưa Flying Spur lên vị trí đầu bảng sau khi đã khai tử Mulsanne, có lẽ vì vậy mà thiết kế của mẫu xe siêu sang gần như có sự “lột xác” về mọi mặt so với thế hệ tiền nhiệm. Rũ bỏ nét thiết kế khá “hiền” và có phần mềm mại ở Flying Spur thế hệ thứ hai, phần đầu xe mới sở hữu cái nhìn bề thế với lưới tản nhiệt nan dọc, hốc hút gió phía dưới liền mạch vắt ngang qua cản trước và cụm đèn pha cũ được thay mới bằng cụm đèn LED pha lê đẹp mắt. Điểm nhấn đáng chú ý ở phần đầu xe chính là thiết kế logo chữ “B” hoàn toàn mới, bổ sung thêm đèn chiếu sáng hiện đại, logo này có thể được điều chỉnh thò thụt từ bên trong xe thông qua một nút bấm, tạo sự khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm. Ngoài ra, nắp ca-pô của xe có sự xuất hiện của một thanh nẹp kim loại có tác dụng trang trí và gương chiếu hậu được thiết kế tròn, tích hợp đèn xi-nhan. Không chỉ được thiết kế lại toàn bộ, ngoại hình của xe cũng có một số sự khác biệt khi kích thước tổng thể được gia tăng. Cụ thể, chiều dài x rộng x cao của Flying Spur 2020 lần lượt là 5.316 x 2.220 x 1.483 mm, chiều dài trục cơ sở 3.194 mm. Mẫu sedan siêu sang sử dụng bộ mâm 10 chấu dạng xoáy với bề mặt được mạ chrome sáng bóng, ẩn phía sau là cùm phanh Bentley được sơn đen kết hợp cùng đĩa phanh có đường kính lớn. Hãng xe sang Anh Quốc cũng đã thay đổi khe thoát khí hình chữ “B” ở hai bên hông và logo “W12” tượng trưng cho khối động cơ trên xe được đính ngay phía dưới. Tiến về khu vực phía sau, cột C có hơi hướng dốc hơn mang lại cái nhìn liền lạc với đuôi xe. Lá cờ Anh “Union Jack” kết hợp với số 1 cách điệu xuất hiện trên cột C nhằm phân biệt đây là phiên bản First Edition được sản xuất giới hạn so với một chiếc Flying Spur 2020 tiêu chuẩn. Cốp xe được vuốt cao thể hiện tính khí động học và cụm đèn hậu có tạo hình chữ “B” cỡ lớn với các đường cắt bên trong, tạo hiệu ứng pha lê đẹp mắt. Dòng chữ Bentley với các chữ cái rời nhau đặt ở vị trí trung tâm, khách hàng có thể ấn vào logo Bentley để mở cốp. Hệ thống ống xả trên xe bao gồm chụp xả kép hình oval, đây là một đặc điểm nhận dạng của những chiếc Bentley sử dụng khối động cơ W12. Trong khi đó, biển thể V8 của chiếc Flying Spur thế hệ thứ 3 được bố trí với 4 chụp xả đi kèm logo V8 bên hông. Với việc được chủ nhân lựa chọn phiên bản sản xuất giới hạn First Edition, chiếc Bentley Flying Spur 2020 này thuộc lô xe đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng. Bên cạnh lá cờ Anh “Union Jack” trên cột C, khoang nội thất còn được bổ sung bệ bước chân khắc chữ “First Edition” và một lá cờ nhỏ đặt cạnh hốc điều hòa bên ghế phụ. Xe sở hữu tùy chọn đèn chiếu sáng khi mở cửa sẽ hiện lên logo của thương hiệu Bentley. Nội thất của Flying Spur thế hệ mới được Bentley áp dụng thiết kế tương đồng với dòng xe Continental GT, lược giản các nút chức năng, đặc biệt là khu vực bảng điều khiển trung tâm được trang bị cụm xoay/ẩn 3 mặt “Bentley Rotating Display”, bao gồm một mặt với màn hình cảm ứng, mặt khác có sự hiện diện của cụm ba đồng hồ cơ học và mặt còn lại dùng để tạo sự liền mạch cho bảng táp-lô. Từ lâu Bentley đã nổi tiếng với việc sử dụng những vật liệu cao cấp vào việc chế tác thủ công khoang nội thất cho các mẫu xe của hãng và Flying Spur 2020 cũng không phải là ngoại lệ. Da bọc bên trong khoang lái phải trải qua một quá trình thuộc da khắt khe và gỗ ốp được chọn lọc kĩ lưỡng nhằm đảm bảo sẽ cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất. Nội thất của xe được phối với tông màu kem và xanh dương, kết hợp hài hòa với lớp sơn đen ánh xanh ở phần ngoại thất. Các chi tiết như táp-pi cửa và ghế ngồi đều mang họa tiết kim cương bắt mắt. Ở hàng ghế “ông chủ” được trang bị một màn hình điều khiển cảm ứng chạm hoàn toàn mới dành riêng cho hành khách ngồi sau. Màn hình này đem đến khả năng điều khiển dễ dàng, cho phép thao tác những chức năng như massage, điều chỉnh nhiệt độ hoặc chọn cấu hình đèn viền nội thất, Vô-lăng xe có thiết kế 3 chấu, tích hợp một số nút chức năng hỗ trợ người lái, phía sau là bảng đồng hồ tốc độ hiện đại. Khu vực điều khiển giữa 2 ghế trước có các phím cứng, núm xoay lựa chọn 4 chế độ lái khác nhau bao gồm : Sport, Bentley, Custom và Comfort, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Flying Spur thế hệ mới sử dụng hệ thống âm thanh 10 loa 650W, mặc dù vậy, khách hàng có thể lựa chọn hệ thống âm thanh 16 loa 1.500W từ Bang&Olufsen hoặc hệ thống âm thanh thượng hạng Naim for Bentley gồm 19 loa 2.200W tương tự với chiếc Bentley Flying Spur 2020 trong bài viết. Xe được trang bị khối động cơ W12 tăng áp kép, có dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 626 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 900 Nm. Đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp ly hợp kép và có khối lượng lên đến hơn 2,4 tấn, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,8 giây và có tốc độ tối đa lên đến 333 km/h. Mức giá xe Bentley Flying Spur First Edition 2020 tại Việt nam hiện khoảng 30 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Bentley Flying Spur V8S tại Việt Nam.

