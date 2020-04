Cận cảnh Audi Q3 2020 mới, dưới 2 tỷ đồng tại Việt Nam?

Audi Q3 2020 mới vừa xuất hiện tại Việt Nam với các tính năng đáng chú ý cùng động cơ 1.4L. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu và phân phối chính hãng trên toàn quốc ngay từ giữa tháng 4/2020. Đây được xem là đối thủ của những cái tên như Mercedes-Benz GLA hay BMW X1... đang bán ra trên thị trường. Về ngoại hình, Audi Q3 thế hệ mới thể hiện mạnh ở thiết kế lưới tản nhiệt khung đơn hình bát giác lớn hơn được phân chia bởi những thanh dọc cũng như hai hốc gió lớn hai bên – đặc trưng thiết kế mới của dòng Audi SUV. Xe sở hữu kích thước dài 4.484 mm (tăng 96 mm), rộng 1.849 mm (tăng 18 mm), cao 1.585 mm (giảm 5 mm), chiều dài cơ sở cũng được nới thêm 77 mm đạt 2.680 mm – rộng rãi hơn nhiều so với bản tiền nhiệm Phong cách thiết kế thân xe thể thao và cơ bắp hơn, đặc biệt vồng lên tại các vòm bánh xe như một cách khẳng định cấu trúc đặc trưng quattro của thương hiệu. Vòm trần xe đổ xuống các cánh cửa sổ bên, lướt qua các trụ D dốc và vuốt dài xuống cánh lướt gió sau tạo cảm giác về sự chuyển động ngay cả khi xe đang đứng yên. Đèn pha LED hẹp chạy hướng vào trong với định dạng tia chữ V. Đèn LED matrix được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Audi Q3 Advanced và S line. Giống như phần đầu xe, phần đuôi xe được tạo khối chia 2 phần bởi một đường ngang. Dải đèn hậu hình chữ L nằm ở phần trên. Với 4 đường gân đuôi xe, bộ khuếch tán được bao ốp riêng ở phần dưới đồng nhất thiết kế với lưới tản nhiệt và tích hợp ốp trang trí ống xả. Trong khi đó, phong cách thiết kế thân xe thậm chí còn đậm chất thể thao và cơ bắp hơn trước đây, đặc biệt các vòm bánh xe như một cách khẳng định cấu trúc đặc trưng quattro của thương hiệu. Mâm xe 18 inch tạo hình cánh đúc hợp kim gồ ghề phô vẻ cơ bắp hơn, lốp xe cỡ 235/55. Xe có tầm nhìn xung quanh tốt, đồng thời vẫn cung cấp vị trí ghế ngồi thể thao. Vô lăng đa chức năng tích hợp lẫy chuyển số. Hàng ghế trước được trang bị theo phân khúc xe cao cấp nhất đặc biệt thoải mái với tựa tay trung tâm có thể tùy chỉnh và một hộc để đồ. Hàng ghế sau được trang bị tiêu chuẩn với 2 hộc để cốc. Hàng ghế sau có thể di chuyển tiến về phía trước hoặc sau 150 mm để tăng dung tích khoang hành lý lên tới 145 lít. Tựa lưng ba hướng theo tỷ lệ 40:20:40 có thể gập theo 7 cách. Tùy thuộc vào vị trí của hàng ghế sau và tựa lưng, khoang hành lý có thể thay đổi từ 530 tới 1.525 lít. Sàn chở đồ có thể điều chỉnh 3 cấp độ và nắp che đồ có thể tháo ra để dưới sàn nếu không cần thiết. Nắp cốp đóng mở điện. Nội thất cũng hiển thị như trên những mẫu xe lớn hơn và sang trọng của thương hiệu. Màn hình trước của Q3 rộng 10,25-inch hiển thị kỹ thuật số mà người lái có thể vận hành thông qua vô lăng đa chức năng. Ở phiên bản Q3 Advanced, màn hình cảm ứng MMI trung tâm 8,8-inch mặt kính với viền đen bóng xung quanh được thiết kế nghiêng 10 độ về phía người lái giúp dễ dàng hiển thị và có thể điều khiển trong tầm tay. Tính năng MMI navigation plus trên Q3 S line thể hiện qua màn hình cảm ứng 10,1-inch và đồng hồ Audi virtual cockpit có thể tùy chỉnh hiển thị. Hai phiên bản Q3 Advanced và Q3 S line được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với âm thanh ảo 3D và 15 loa (tổng công suất 680 watt) mang đến trải nghiệm âm thanh ba chiều. Một số hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến trên Audi Q3 mới gồm có kiểm soát hành trình, hỗ trợ dốc, tính năng đỗ xe Parking Aid Plus với camera 360 độ hiển thị ngay lập tức tất cả các góc xung quanh xe trên màn hình lớn giúp tối ưu điều khiển cho người lái. Ngoài chế độ góc xem ảo, chế độ camera đảo chiều và chế độ xem toàn cảnh 180 độ phía trước – sau xe, còn có thế quan sát chi tiết các bánh trước và bánh sau... Dưới nắp capô, Audi Q3 sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.4L 4 xi-lanh TFSI với công suất 150 mã lực, đi kèm hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,2 giây, tốc độ tối đa đạt 207 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 7,95 lít/100km. Mức giá xe Audi Q3 2020 mới chính hãng hiện vẫn chưa được công bố, tuy nhiên theo một số tin đồn nó sẽ bán ra dưới 2 tỷ đồng tại Việt Nam. Khi bán ra, nó sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Volvo XC40 giá 1,75 tỷ đồng, BMW X1 giá 1,688 tỷ, Mercedes-Benz GLA 200 1,619 tỷ đồng. Video: Giới thiệu CUV hạng sang Audi Q3 thế hệ mới.

