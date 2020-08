Cadillac Escalade siêu sang của sao “Ram Bo" bán 8,1 tỷ đồng

Theo sau Tom Brady - siêu sao bóng bầu dục đã rao bán chiếc Cadillac Escalade ESV mới của mình với giá 300.000 USD (tương đương khoảng 6,94 tỷ đồng), diễn viên Sylvester Stallone cũng làm điều tương tự với chiếc SUV siêu dài của ông. Thật trùng hợp, Cadillac Escalade ESV của Sylvester Stallone đã được tùy chỉnh đáng kể tại Becker Automotive Design (hãng độ có trụ sở ở California). Sylvester Stallone đã rao bán chiếc Escalade ESV với giá 350.000 USD (khoảng 8,1 tỷ đồng) bởi vì chiếc xe mới chỉ chạy quãng đường ngắn, giá bán mới của chiếc xe là 409.000 USD (khoảng 9,46 tỷ đồng). Giống như Escalade ESV của Tom Brady, chiếc Escalade ESV của Sylvester cũng được Becker Automotive kéo dài thêm 508 mm cho trục cơ sở, điều này tạo ra một cabin siêu rộng siêu dài và siêu sang với da thật bọc khắp nơi.SUV hạng sang Cadillac Escalade ESV của diễn viên người Mỹ có vẻ còn đẳng cấp hơn chiếc của siêu sao bóng bầu dục, bởi vì xe được trang bị một TV 43 inch (chiếc kia chỉ có TV 32 inch) được chế tạo thành vách ngăn giữa hàng ghế trước và khoang sau. Sự sang trọng của chiếc SUV cũng được thể hiện ở hai bàn gấp gỗ veneer, các rèm cửa sổ chỉnh điện, hệ thống âm thanh 7.1 và hai màn hình 12 inch cho hành khách phía sau. Becker Automotive Design cho biết Stallone đã trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế nội thất của chiếc SUV. Tuy nhiên, nam diễn viên 74 tuổi lại không thường xuyên sử dụng xe, chiếc Cadillac Escalade ESV này mới chỉ vận hành quãng đường 1.609 km vì vậy mọi thứ trong xe đều ở tình trạng rất mới, không khác gì nhiều so với ban đầu. Chia sẻ về chiếc Cadillac Escalade ESV của mình, ông Sylvester Stallone cho biết: "Tôi rất thích tự tay thiết kế khoang nội thất siêu sang trọng với Howard Becker. Các thiết bị điện tử trên xe và chất lượng của chiếc Escalade ESV này là đỉnh nhất. Hy vọng chủ sở hữu mới của chiếc xe sẽ gắn bó nhiều năm với xe để trải nghiệm được trọn vẹn sự hoàn hảo của Becker Cadillac ESV. Ban đầu, tôi đặt mua chiếc Becker ESV này với một mục đích cụ thể, tuy nhiên, do một vài thay đổi xảy đến, giờ đây tôi không còn nhu cầu về chiếc xe tuyệt đẹp này nữa." Về giá bán "khủng", Cadillac Escalade ESV của Sylvester Stallone có giá đắt gấp 5 lần so với một chiếc Escalade ESV 2019 tiêu chuẩn. Sắp tới Cadillac sẽ ra mắt phiên bản 2021 của Escalade ESV, xe dự kiến được bán với giá 80.490 USD (tương đương 1,862 tỷ đồng) và sẽ mở bán vào cuối năm nay. Video: Cadillac Escalade siêu sang của sao Ram Bo.

