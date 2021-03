BMW Xe giảm kỷ lục tại Việt Nam, chỉ còn 1,5 tỷ đồng

Cụ thể, trong tháng 3/2021 các đại lý BMW trên toàn quốc vừa đồng loạt công bố mức giảm giá BMW X2 bao gồm hai phiên bản sDrive18i và sDrive20i, với hai con số tương ứng là 1,519 tỷ đồng và 1,619 tỷ đồng – thấp hơn khoảng 210 triệu đồng so với mức giá đã giảm hồi tháng 7 năm ngoái. Được biết, đây là chương trình giảm giá tại các đại lý để “xả hàng tồn kho”, đón sản phẩm mới. Với giá xe BMW X2 2020 chỉ từ 1,519 tỷ đồng, mẫu xe này thậm chí đang rẻ hơn cả đàn em X1 đời 2019-2020. So với BMW X1 có giá từ 1,344 tỷ đồng thì giá của X2 cũng không đắt hơn nhiều, điều này có thể khiến doanh số của X1 gặp vấn đề. Mẫu xe SUV BMW X2 sở hữu ngoại hình nhỏ gọn đầy phá cách, khả năng vận hành sắc bén và thiết kế thời trang phù hợp với khách hàng trẻ năng động, cá tính, yêu thích cảm giác lái. Đây cũng là mẫu SAC sở hữu nhiều màu ngoại thất nổi bật nhất trong dòng dải sản phẩm X. Nét khác biệt rõ nét ở ngoại thất của X2 có thể dễ dàng nhận thấy ngay là lưới tản nhiệt hình quả thận được lật ngược so với kiểu truyền thống BMW. Cụ thể là các đường viền phía dưới rộng hơn phía trên. Logo BMW được gắn trên cột C làm bật lên tính thể thao của X2. Đèn pha cũng khá nổi bật với đèn bên trong hẹp hơn so với bên ngoài, mui xe dốc và kéo dài kiểu coupe. Xe có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.360 x 1.824 x 1.526 mm, trục cơ sở 2.670 mm, khoảng sáng gầm 182 mm. Với gói M Sport, ngoại thất của BMW X2 đậm chất thể thao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Đuôi xe sở hữu dàn đèn hậu LED hình chữ L. Hệ thống ống xả kép và cản sau Frozen Grey đồng bộ với đường viền thân xe và viền cản trước, bộ mâm vành 19 inch tiêu chuẩn với thiết kế 5 chấu hình chữ Y. Bên trong, khoang nội thất X2 mới vẫn đậm nét đặc trưng của BMW khi tập trung nhiều hơn cho người lái. Điển hình là bảng điều khiển trung tâm cho phép người lái đồng bộ thông tin và vận hành dễ dàng. Bảng điều khiển cực nhạy và linh hoạt khi chạm vào kết hợp với đường dập nổi trang trí tương phản làm tăng sức hút cho thị giác. Không gian trong xe vào ban đêm khá thú vị bởi bộ đèn chiếu sáng cho phép thiết lập hệ thống ánh sáng theo ý muốn bằng cách pha trộn các màu với nhau. Xe được trang bị vô lăng 3 chấu bọc da kiểu thể thao M và tích hợp nhiều phím bấm chức năng, cùng với đó là lẫy chuyển số thể thao. Nút bấm khởi động trên chiếc BMW X2 này có sẵn công nghệ dừng xe tạm tắt máy. Màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 8,8 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. X2 cũng đi kèm với các gói trang bị BMW Connected như: thông tin giao thông Real-Time Trafic, truy cập internet BMW Online, ứng dụng điều khiển xe BMW trên điện thoại thông minh... Hàng ghế phía trước và sau của xe đều sử dụng vật liệu da lộn cao cấp, cùng khoảng để chân thoải mái. Ngoài ra, BMW X2 còn có cốp sau dung tích 470 lít. Khoang hành khách cũng rộng rãi hơn nhờ vào thiết kế cửa, túi để đồ lớn và thùng xếp thấp hơn. BMW X2 sDrive18i được trang bị động cơ 1.5L sản sinh công suất 140 mã lực trong khi bản sDrive20i dùng máy 2.0L cho công suất 192 mã lực, cả hai đều sử dụng hộp số tự động 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 227 km/h. Hệ thống chuyển đổi chế độ vận hành Driving Experience Control cho phép người lái lựa chọn giữa các chế độ lái như Comfort, Eco Pro, Sport. Mức tiêu thụ nhiên liệu 5,5 đến 5,9 l/100 km. Mức giá xe BMW X2 khi mới về Việt Nam là 2,139 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất. Tại Việt Nam, BMW X2 là đối thủ cạnh tranh của Mercedes-Benz GLA nhưng luôn bị thua kém về doanh số. Video: Khám phá nhanh BMW X2 bản M Sport tại Việt Nam.

