BMW 6-Series Gran Turismo 2021 lắp ráp Malaysia, hơn 2,2 tỷ đồng

BMW Malaysia vừa cho ra mắt mẫu 6-Series Gran Turismo facelift 2021, mẫu xe này được lắp ráp trong nước. Thế hệ BMW G32 LCI lần đầu ra mắt thế giới vào tháng 5/2020. Tại Malaysia, BMW 6-Series Gran Turismo 2021 mới được phân phối duy nhất phiên bản 630i GT M Sport, giá 400.839 RM, tương đương 96.832 USD (hơn 2,2 tỷ đồng). Xe được trang bị động cơ xăng B48 4 xy-lanh thằng hàng 2.0L tăng áp, công suất 255 mã lực từ 5.000 đến 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 400 Nm từ 1.550 đến 4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động Steptronic Sport 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau. Với hiệu suất trên, mẫu xe sang BMW 630i GT M Sport có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây, tốc độ giới hạn điện tử 250 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này là 7,3 lít/100 km, lượng phát thải 166g/km. Điểm thay đổi đáng chú ý so với bản tiền nâng cấp là việc loại bỏ hệ thống treo khí nén, xe chỉ được trang bị bộ giảm chấn thụ động. Phiên bản BMW 630i GT M Sport tại Malaysia được bổ sung cản trước mạnh mẽ hơn, các cửa gió lớn hơn, bao gồm 3 cửa gió trung tâm đặt thấp, các khe gió 2 bên mép cản góp phần tản nhiệt cho hệ thống phanh bánh trước. Bên cạnh đó, bản nâng cấp này còn có lưới tản nhiệt hình quả thận mở rộng hơn. Đèn pha BMW Laserlight với hệ thống LED ma trận, đèn định vị hình chữ L tương tự BMW 5-Series mới. Ở phần đuôi, đường viền ngang ở nắp cốp có thiết kế mạnh mẽ hơn. BMW 630i GT M Sport có 4 tùy chọn màu ngoại thất gồm xám xi-măng, trắng, đen carbon và xám đậm. Mâm xe hợp kim nhẹ M 20 inch với thiết kế 817 M 5 chấu, lốp hỗn hợp 245/40 phía trước và 275/35 phía sau, gói độ cao cấp BMW Individual Shadow Line. Gói nâng cấp M Sport cũng có thêm bộ khuếch tán phía sau, hai đầu ra ống xả hình thang, phần đuôi xe có cánh gió tự động ở vận tốc 120 km/h. Ở vận tốc 80 km/h, cánh gió này có thể được điều khiển thủ công Bên trong, những nâng cấp chính là việc bổ sung hệ thống BMW Live Cockpit Professional, gồm 2 màn hình 12,3 inch. Hệ thống âm thanh Harman Kardon 16 loa, 464 W và các dịch vụ ConnectedDrive. Cabin được bọc da Dakota, khách hàng có thể tùy chọn màu đen hoặc Cognac, cả 2 đều có đường viền và các chi tiết tương phản. Ngoài ra, BMW 630i GT M Sport còn có các tùy chọn khác như đèn pha màu than antraxit, bảng điều khiển Sensatec, các chi tiết ốp gỗ tần bì và mạ chrome sáng, bệ bước chân phát sáng. Những trang bị đáng chú ý khác gồm ghế thể thao có trợ lực, đèn trang trí nội thất 6 màu và 11 kiểu chiếu sáng. Hệ thống điều hòa 4 vùng, có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, rèm che nắng trợ lực điện. Về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, BMW 630i GT M Sport được trang bị tiêu chuẩn cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo chuyển làn và cảnh báo va chạm phía trước, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm sau, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động. Video: Chi tiết BMW 6-Series Gran Turismo 2021 thế hệ mới.

