BMW 428i coupe ở Sài Gòn - tiền độ đủ “đập thùng” Honda Civic RS

Được biết, PERfamily tại TP HCM là một cái tên được đông đảo người chơi xe trong nước biết đến thông qua những bản độ độc đáo, được hoàn thiện tỉ mĩ dưới bàn tay của anh Cao Thanh Phong cùng các cộng sự. Những bộ bodykit do chính garage này chế tạo có thiết kế khá hầm hố và được tính toán một cách kỹ lưỡng nhằm tránh gây ra những hư hỏng không đáng có - và chiếc BMW 428i coupe độ này cũng không ngoại lệ. Hiện tại, anh Cao Thanh Phong đang sở hữu một chiếc BMW 428i Coupe hàng khủng được độ với hàng loạt món đồ chơi đắt giá, đây cũng là nhân vật chính xuất hiện trong bài viết này. Mẫu xe thể thao nước Đức được anh Cao Thanh Phong mua lại với giá khoảng 1,4 tỷ đồng cách đây hơn 3 năm nhằm thực hiện dự án "biến hình" đầy công phu. Đầu tiên, ngoại thất của xe được nâng cấp với một số chi tiết giống với phiên bản hiệu năng cao BMW M4 F82 như: cản trước, cản sau và vè hông. Phần đầu xe được bổ sung thêm líp gió bằng sợi carbon và đèn pha cũng được thay thế choá đèn nhằm cải thiện khả năng chiếu sáng. Điểm nhấn ở khu vực này nằm ở nắp ca-pô mới có cấu tạo từ vật liệu sợi carbon siêu nhẹ, ở vị trí trung tâm là một khe thoát khí cỡ lớn. Hai bên hông có sự xuất hiện của các miếng vè ốp vòm bánh xe, điều này khiến cho chiều ngang của bản độ trở nên rộng hơn đáng kể. Những miếng ốp này được chính tay anh Cao Thanh Phong vuốt liền vào phần thân xe tạo cái nhìn liền mạch với những đường cong uốn lượn. Gương chiếu hậu, tay nắm cửa được ốp sợi carbon và thân xe được bổ sung thêm các thanh ốp sườn. Bộ mâm nguyên bản trên xe được thay thế bằng chi tiết mới đến từ thương hiệu RAYS có đường kính 19 inch. Bộ mâm RAYS TE37 SL trên xe được sơn màu bạc và có dạng 6 chấu đơn, kết hợp với ốc mâm bằng titanium. Ẩn phía sau là hệ thống phanh đĩa hiệu năng cao với cùm phanh Rotora sơn đỏ và đĩa phanh mới. Cản sau mới có thiết kế dữ dằn, phía dưới được trang bị thêm bộ khuếch tán bằng sợi carbon với nhiều khe chia gió hầm hố và 4 chụp xả bằng titanium. Khi hoàn thiện bản độ này, anh Cao Thanh Phong đã lựa chọn cánh gió cỡ lớn của thương hiệu APR Performance mang đến cho bản độ này cái nhìn đậm chất xe đua. Tuy nhiên, chi tiết này đã được tháo ra và thay bằng một cánh gió nhỏ được làm từ sợi carbon. Ngoài ra, phía trên nóc xe còn được bổ sung thêm vây cá và nẹp kính bằng sợi carbon. Một điểm thú vị là hệ thống ống xả nguyên bản đã được ông chủ garage PERfamily nâng cấp với bộ ống xả độ đắt giá đến từ thương hiệu RES Exhaust. Toàn bộ hệ thống ống xả RES Exhaust đã được xưởng độ PERfamily thay bằng các ống dẫn được làm từ titanium. Điểm cộng của vật liệu titanium là khả năng đổi màu ở nhiệt độ cao, đồng thời cải thiện hiệu năng vận hành cũng như âm thanh từ khối động cơ trên xe. Tiến vào bên trong, vị chủ nhân tiến hành thay thế hàng ghế trước bằng bộ ghế đua chỉnh cơ thuộc dòng Alpha X của Braum Racing. Bộ ghế mới có thiết kế đậm chất thể thao, đi cùng với đó là dây an toàn màu xanh dương làm điểm nhấn. Vô-lăng xe được thay mới và bọc da Alcantara, tích hợp đồng hồ điện tử, lẫy chuyển số, nút chọn chế độ lái và nút Start/Stop Engine. Chưa hết, toàn bộ khoang nội thất được chủ nhân bổ sung thêm hàng loạt các chi tiết bằng sợi carbon như : táp-pi cửa, ốp bảng táp-lô, ốp khu vực điều khiển giữa hai ghế, ốp bàn đạp ga, ốp cần số,... Trần xe bọc da Alcantara cao cấp. Bản độ này còn được trang bị thêm hệ thống treo khí nén của thương hiệu D2 đặt ẩn phía dưới khoang hành lý. Hệ thống này được điều khiển thông qua một chiếc remote đặt bên trong cabin, giúp cho chủ nhân có thể nâng hoặc hạ gầm theo sở thích. Chiếc BMW 428i Coupe hàng hiếm này được trang bị khối động cơ 4 xy-lanh tăng áp, có dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 245 mã lực. "Xế cưng" của anh Cao Thanh Phong đã được nâng cấp thêm lọc gió Injen với ống dẫn bằng titanium do PERfamily chế tạo, két nước mới, thanh giằng bằng sợi carbon, bộ chip chân ga TEI Racing, ECU của aFe Power,... giúp công suất của mẫu xe thể thao nước Đức chạm ngưỡng khoảng 300 mã lực. Toàn bộ các chi tiết nói trên đều được ông chủ garage PERfamily tự tay lắp ráp lên chiếc BMW 428i Coupe với tổng chi phí gần 1 tỷ đồng - tiền độ đủ để “đập thùng” một chiếc Honda Civic RS. Nguyên bản xe mang lớp sơn màu trắng khá tinh tế, tuy vậy đã được chủ nhân dán decal đổi sang tông màu đen bóng với 3 dải màu chạy dọc trên thân xe làm điểm nhấn. Video: BMW 420i Coupe lên đời M4 nhờ tay thợ Việt.

