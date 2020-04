BMW 320i 2020 giá rẻ về Việt Nam, dự đoán dưới 2 tỷ đồng?

Hình ảnh chiếc BMW 320i Sport Line Plus vừa được chụp tại một đại lý chính hãng, khi xe mới vừa về. Ngoại thất phiên bản 320i Sport Line Plus không quá khác biệt so với 330i Sport Line khi nó chia sẻ chung thiết kế bao gồm hốc gió ở phía trước cản trước và khe hút gió hai bên cản trước tạo hình chữ ‘’T’’. Cụm lưới tản nhiệt của BMW 320i 2020 giá rẻ sở hữu viền crôm, tạo hình quả thận và đèn pha loại “full” LED không thay đổi so với phiên bản 330i Sport Line. Ở phiên bản thấp hơn – 320i Sport Line đề cao sự thanh lịch và sang trọng và sử dụng mâm 17 inch thay vì 18 inch như 320i Sport Line Plus. Theo bảng thông số kỹ thuật rò rỉ trước đó, bản 320i Sport Line Plus được trang bị đầy đủ “đồ chơi: tiệm cận với bản 330i như hệ thống BMW live Cockpit Professional sử dụng đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 10,25 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói BMW Intelligent Voice Control. Giải trí với loa Harman Kardon 16 loa công suất 464 watt, vô lăng thể thao, ghế ngồi thể thao bọc da tổng hợp Sensatec, trang trí ốp nhôm, điều hoà tự động 03 vùng độc lập, chìa khoá thông minh, hệ thống cruise control,… Trong khi phiên bản BMW 320i 2020 mới được trang bị thấp hơn với đồng hồ 5,7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8,8 inch. Cả hai phiên bản BMW 320i sử dụng chung động cơ 4cyl 2.0L tăng áp công nghệ TwinPower Turbo (mã B48) tương tự như phiên bản 330i, tuy nhiên công suất được điều chỉnh thấp hơn, sản sinh công suất tối đa 184 mã lực tại 5.000 – 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300Nm có được tại dải vòng tua từ 1.350 – 4.000 vòng/phút.Giá xe BMW 320i 2020 bản Sport Line Plus sẽ bán ra dưới 2 tỷ đồng, thấp hơn so với phiên bản 330i Sport Line đang có giá bán 2,189 tỷ đồng. Sự xuất hiện của phiên bản 320i sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng Việt quan tâm đến phân khúc sedan hạng sang cỡ nhỏ, phân khúc đang được thống lĩnh bởi Mercedes-Benz C-Class lắp ráp trong nước. Video: Chi tiết BMW 330i Sport-Line 2020 chính hãng tại Việt Nam.

