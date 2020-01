Baic BJ90 - xe Mercedes-Benz GL “Tàu” hơn 4,3 tỷ đồng

Baic BJ90 2020 mới là một mẫu SUV 7 chỗ đang khá thành công tại thị trường nội địa Trung Quốc. Tiếng là được gắn logo của một thương hiệu lớn tại "Đất nước tỷ dân" nhưng thực chất, BJ90 lại là một sản phẩm được hãng Baic bê nguyên từ nguyên mẫu Mercedes-Benz GL thế hệ trước sang. Đây hoàn toàn không phải một sản phẩm "copy" mà nó đã được sự cho phép của hãng Mercedes-Benz trong một thoả thuận riêng giữa Baic và tập đoàn Daimler, cơ quan chủ quản của Mercedes-Benz. Mẫu "GL Made in China" hiện đang được bán tại Trung Quốc đại lục với giá niêm yết 1,288 triệu Nhân dân tệ (hơn 4,3 tỷ đồng), tức còn cao hơn mẫu GLS phiên bản mới (mẫu xe kế nhiệm GL) tới gần 1 tỷ đồng. Tuy sử dụng gần như hoàn toàn hệ thống khung gầm, động cơ và các trang bị trên Mercedes-Benz GL nhưng mẫu xe SUV Baic BJ90 lại sở hữu một thiết kế nội, ngoại thất khác biệt, đúng theo ADN thiết kế truyền thống từ trước tới tay của thương hiệu xe Trung Quốc. Phần đầu xe, nổi bật là bộ lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng với tạo hình tương tự các mẫu xe Jeep của Mỹ. Bộ đèn chiếu sáng dạng LED cùng dải đèn định vị ban ngày hình vòng cung ấn tượng góp phần tô điểm cho gương mặt của BJ90. Được phát triển trên nguyên mẫu Mercedes-Benz GL, do đó không mấy ngạc nhiên khi Baic BJ90 có cho mình một thân hình to lớn và đồ sộ, đủ sức chứa rộng rãi cho 7 người lớn. Nhìn chung, ngoại thất của Baic BJ90 mang phong cách trẻ trung và nam tính. Tuy vậy, giá bán của mẫu xe SUV Full-size này vẫn đang là điều gây không ít tranh cãi ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, nếu như mẫu xe Mercedes-Benz GLS có giá tại thị trường đại lục là 148.600 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng), thì giá xe Baic BJ90 lại có giá tới 179.000 USD (hơn 4,3 tỷ đồng), dù rằng BJ90 sử dụng toàn bộ hệ thống khung gầm, máy móc cũ hơn so với GLS. Giống như ngoại thất, phần nội thất của Baic BJ90 cũng đã được hãng xe Trung Quốc "hoán cải" lại từ nội thất của nguyên mẫu Mercedes-Benz GL Về truyền động, Baic BJ90 sử dụng động cơ V6 3.0L tăng áp kép tương tự như nguyên mẫu Mercedes-Benz GL. Hãng Baic thậm chí còn để nguyên logo của hãng xe sang Đức thay vì thay logo mới trên phần nắp động cơ. Video: Xem xe Trung Quốc Baic BJ.

