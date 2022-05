Autocar Coal 1916 - xe tải chở than hơn 100 tuổi siêu bền, chống đạn

Những chiếc xe mạnh mẽ nhất ngày nay thường có động cơ lớn, bộ tăng áp lớn, và hệ thống dẫn động phức tạp. Trái lại, những chiếc xe mạnh nhất cách đây 100 năm có động cơ 2 xi-lanh, không dùng ắc-quy, và chỉ có thể chạy từ 16 đến 18 giờ mà không bị quá nhiệt. Trong một video của kênh YouTube nổi tiếng “Jay Leno's Garage”, người dẫn chương trình dày dạn kinh nghiệm đã giới thiệu chiếc xe tải Autocar Coal 1916 quý giá của mình. Autocar là một trong những công ty sản xuất xe ôtô lâu đời nhất trên thế giới. Nó bắt đầu với tên gọi Pittsburg Motors vào năm 1897 trước khi chuyển đến Ardmore, tiểu bang Pennsylvania, vào năm 1899, và đổi tên thành Autocar. Nhà sản xuất ôtô có trụ sở tại Ardmore bắt đầu sản xuất xe sedan vào năm 1907 nhưng sau đó chuyển sang chỉ sản xuất xe tải vào năm 1911. “Cổ vật” của Leno trong video là một chiếc xe tải Autocar đời 1916. Một trong những tính năng thú vị nhất của chiếc ôtô cổ điển này là nó không hề trang bị bộ ắc-quy. Thay vào đó, nó có một bộ nam châm. Theo Leno, chiếc xe tải Autocar của ông có thể nằm yên tới 5 năm, và bạn sẽ chỉ cần kéo nó vài lần là có thể khởi động ngon lành. Dưới nắp capô xe, nó được trang bị động cơ 2 xi-lanh kết hợp với hộp số 3 cấp, sản sinh công suất 19 mã lực. Chiếc xe hơn 100 tuổi cũng đi kèm với lốp cao su đặc (không cần lo lắng về áp suất không khí), la-zăng bằng gỗ cực kỳ cứng cáp, cần phanh khẩn cấp, và ga tay. Có lẽ ưu điểm tuyệt nhất của xe tải Autocar 1916 chính là thiết kế của nó. Leno cho biết bánh xe có thể quay theo hầu hết mọi hướng. Do kích thước nhỏ nhắn, nó cũng có thể bẻ lái qua những con hẻm nhỏ để vận chuyển than. “Nó được chế tạo để khởi động vào lúc khoảng 6 giờ sáng, và sau đó chạy liên tục trong 15,16, hoặc 18 giờ tiếp theo,” Leno nói. Nhược điểm duy nhất của chiếc xe tải chở than ra đời cách đây hơn 1 thế kỷ là nó không phải là một chiếc xe “khởi động và đi ngay” như xe hiện đại. Mặc dù Leno nói rằng nó có thể nổ máy đơn giản, nhưng ông ấy phải mất thêm vài phút để làm cho động cơ hoạt động trơn tru. Ngoài ra, Leno thừa nhận chiếc xe tải Autocar Coal 1916 là một chiếc ôtô “chống đạn”. Nó có thể cần nhiều thời gian để đi đến nơi nào đó, nhưng nó không bao giờ bị kẹt hoặc hỏng giữa chừng. Video: Autocar Coal 1916 - xe tải chở than hơn 100 năm tuổi.

