Audi A5 Cabriolet dùng 10 năm, rao bán 1 tỷ đồng ở Hà Nội

Audi A5 Cabriolet mui trần bán ra thị trường bắt đầu từ năm 2009 và ngay sau đó mẫu xe này nhanh chóng chiếm được tình cảm của giới trẻ yêu thích cảm giác tự do phóng khoáng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được người dùng đưa về chủ yếu theo dạng nhập khẩu tư nhân thời điểm đó với mức giá không hề rẻ. Được xem là đối thủ của BMW 325 Ci hay Lexus IS 250C, tuy nhiên ngoại hình của xe sang Audi A5 Cabriolet không hầm hố, khỏe khoắn mà có phần hiền hơn. Sở hữu những đường nét đơn giản và tinh tế, Audi phát triển A5 Cabriolet dựa trên mẫu A5 Coupe nhưng không sử dụng mui cứng như những đối thủ mà quyết định lựa chọn mui mềm. Về thiết kế, Audi A5 Cabriolet đời 2010 vẫn sử dụng cụm đèn pha của A5 Coupe cùng với lưới tản nhiệt cỡ lớn vốn gần như đã trở thành nét đặc trưng của Audi. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED với tông màu đỏ làm chủ đạo kết hợp với những đường gân xe nhẹ nhàng nối liền từ trước ra sau. Ngay cả phần thân xe cũng sở hữu thiết kế đơn giản, thanh thoát làm người có cảm giác chiếc xe sang mui trần Audi này dường như được sinh ra cho phái đẹp nhiều hơn. Chút cá tính và góc cạnh được thể hiện ở phần đầu xe và lưới tản nhiệt hay bộ vành hợp kim đa chấu cỡ 17 inch. Trên mẫu xe sang mui trần này, các kỹ sư Audi đã thiết kế lối vào khá tiện nghi và thoải mái cho người lái - dù khi đóng mui, một người với chiều cao 1m8 vẫn có thể ra vào thoải mái. Với hàng ghế sau, không gian không được thoải mái như vậy. Điều này là khá dễ hiểu đối với một chiếc Coupe mui trần. Bên trong nội thất, các chi tiết được thiết kế khá đẹp mắt - vô lăng thể thao 3 chấu bọc da với những phím điều khiển đa chức năng, cùng cần điều khiển hệ thống cruise control. Bảng đồng hồ trung tâm đơn giản với đồng hồ đo vòng tua và tốc độ cùng tông màu sáng khá dễ nhìn. Các phương tiện giải trí bao gồm màn hình LCD 7 inch cùng đầu đĩa DVD được đặt chính giữa, có độ tương phản cao có thể kết nối được đến điện thoại, usb... ngoài ra hệ thống giải trí của chiếc xe còn được hỗ trợ một ổ cứng dung lượng 40GB kèm theo bộ xử lý NVIDIA. A5 Cabriolet 2010 sở hữu khối động cơ tăng áp kép có dung tích xy lanh 1.984cc sử dụng công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp TFSI. Động cơ này sẽ sản sinh ra công suất 211 mã lực tại vòng tua 4.300 vòng/phút. Momen xoắn cực đại đạt mức 350 Nm trong dải vòng tua 1.500 – 4.200 vòng/phút truyền động nhờ hộp số Tiptronic 6 cấp. Trang thiết bị an toàn đi kèm mà Audi A5 Cabriolet được trang bị bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phẩn bố lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh khẩn cấp EBA và hệ thống cân bằng điện tử ESP... Tại thị trường Việt Nam, giá xe Audi A5 Cabriolet 2010 thời điểm mới xuất hiện ước tính bán ra khoảng 120 ngàn USD (tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng). Sau khoảng 10 năm sử dụng, chiếc xe sang mui trần nhà Audi này được một chủ nhân tại Hà Nội chào bán với mức giá khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường xe sang cũ. Video: Chi tiết Audi A5 Cabrio S line 40 TFSI thế hệ mới.

