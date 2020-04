Audi A3 Sedan 2021 mới từ 760 triệu đồng tại châu Âu

Đúng như kỳ vọng, Audi A3 Sedan mới được áp dụng lối thiết kế trẻ trung, các công nghệ hiện đại cũng như hệ thống lái và khung gầm mới. Đầu tiên, chiếc sedan nhà Audi được nâng đỡ bởi phiên bản cập nhật của hệ nền tảng MQB Evo, nâng chiều dài tổng thể nhỉnh hơn 40 mm so với thế hệ tiền nhiệm và đạt mức 4500 mm. Trục cơ sở của Audi A3 Sedan 2021 giữ nguyên trong khi chiều rộng được nâng lên 1820 mm và chiều cao lên thành 1430 mm, nhỉnh hơn lần lượt 20 và 10 mm so với thế hệ cũ. Về thiết kế ngoại thất, hai phiên bản Sedan và Sportback giống nhau tới 99%, ngoại trừ kiểu thiết kế đuôi. Theo nhà sản xuất công bố, A3 Sedan dài hơn người anh em Hatchback một khoảng 150 mm, mang tới ngoại hình có phần thanh lịch hơn đồng thời nâng cao tính khí động học. Nhờ một phần đuôi xe cao hơn thế hệ cũ, bộ khuếch tản cỡ lớn và các nan lưới tản nhiệt tùy chỉnh, mẫu xe sang Audi A3 Sedan 2021 giờ đây có lý do để tự tin hơn với hệ thống cản không khi Cd ở mức 0,25 – nhỉnh hơn 0,04 so với thế hệ cũ. Bước vào bên trong, khoang nội thất trên xe dường như giống hệt phiên bản A3 Sportback với cụm đồng hồ điện tử 10,25-inch và một màn hình MMI cảm ứng đặt trung tâm kích thước 10,1-inch, được bố trí hướng về phía người lái. Khả năng kết nối trên xe cũng được nâng cấp đáng kể nếu so với thế hệ cũ, đặc biệt với hệ thống định vị MMI Navigation plus. Ngoài ra, danh sách các hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm Cảm biến trước, hỗ trợ hành trình thích ứng, chế độ tối ưu hóa, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang, … Ban đầu, Audi A3 Sedan 2021 được cung ứng với 2 tùy chọn động cơ bao gồm loại TFSI và TDI. Phiên bản tiêu chuẩn của xe được mã hóa ‘35 TFSI’, mang cấu hình Tăng áp 1.5 lít, sử dụng nhiên liệu xăng và sản sinh công suất 148 mã lực. Động cơ này sẽ “đá cặp” với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động li hợp kép S tronic 7 cấp. Với phiên bản động cơ DCT, khối máy xăng này có thêm hệ thống mild hybrid 48-volt tiêu chuẩn. Về động cơ dầu, A3 sẽ sử dụng khối máy 2.0 lít TDI Turbo với lượng công suất tương đương, 148 mã. Đi kèm với phiên bản này là hộp số S tronic 7 cấp. Theo kế hoạch, Audi sẽ bắt đầu mở cửa đặt hàng cho A3 Sedan 2021 vào cuối tháng 4 này tại Đức và một số thị trường châu Âu. Lịch trình giao hàng trong khi đó được sắp xếp vào đầu mùa hè. Mức giá xe Audi A3 sedan cho phiên bản 35 TFSI kể trên là 29.800 Euro (760 triệu đồng) trong khi một phiên bản “giá rẻ” (dự kiến xuất hiện sau) sẽ có giá từ 27.700 Euro, tương đương 700 triệu đồng. Video: ra mắt Audi A3 Sedan 2021 mới.

