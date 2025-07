Ô tô lật ngửa sau va chạm ở Đắk Lắk, 2 người bị thương

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 8/7, tại ngã tư Phù Đổng - Lê Duẩn (phường Tuy Hòa, Đắk Lắk), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn hai xe tông nhau, một chiếc lật ngửa

Chiếc xe BKS 78A-079.90 do anh C. H (SN 1980, trú TP Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển, đang di chuyển trên đường Lê Duẩn theo hướng Nam - Bắc. Cùng lúc đó, chiếc xe BKS 49A-379.18 do tài xế V.H (SN 1996, trú Phúc Thọ, Lâm Hà, Lâm Đồng) chở vợ là chị N.H (SN 2002) di chuyển trên đường Phù Đổng theo hướng Tây - Đông.

Khi đến giao lộ, hai xe bất ngờ va chạm mạnh. Cú tông khiến xe của anh Hà lật ngửa bốn bánh lên trời, trong khi xe của anh Hùng bị móp phần đầu. Cả hai phương tiện đều hư hỏng tại hiện trường.

Vụ tai nạn đã khiến anh C.H và chị H bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Ngay sau vụ việc, lực lượng CSGT đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.