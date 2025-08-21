Nút giao An Phú chậm tiến độ, nhà thầu yếu kém bị kiến nghị xử lý

Nút giao An Phú mới đạt 70% khối lượng, dự kiến chậm 12 tháng so với kế hoạch. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM xử lý nhà thầu yếu kém.

Dự án xây dựng nút giao thông An Phú dự kiến chậm 12 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Duy Hiệu

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về tình hình thực hiện xây dựng nút giao thông An Phú.

Công trình này được khởi công từ cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng giải quyết ùn tắc và có vai trò chiến lược khi kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, đồng thời bảo đảm khai thác đồng bộ khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào sử dụng.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2025, tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, đến nay, tổng sản lượng thi công toàn dự án mới đạt khoảng 70%.

Trong số 18 gói thầu xây lắp, có 13 gói đã triển khai trên phạm vi mặt bằng được bàn giao. Một số hạng mục như cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố, hầm chui HC1-01 đã hoàn thành.

Tuy nhiên, một số gói thầu như hầm chui HC1-02, cầu vượt N3, N4, N1.1 và N1.3... đều thi công không đạt sản lượng kỳ vọng.

Qua kiểm tra hiện trường và rà soát báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), Sở Xây dựng nhận thấy tiến độ toàn bộ công trình hiện chậm 12 tháng so với mốc đã được phê duyệt.

Ban Giao thông cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do việc tổ chức giao thông phức tạp, di dời hạ tầng kỹ thuật kéo dài và còn vướng mặt bằng.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, đây chỉ là yếu tố phụ vì những khó khăn này đã được lường trước từ giai đoạn lập báo cáo khả thi, không phải yếu tố mới phát sinh khi triển khai thi công.

Sở xác định nguyên nhân chính là năng lực nhà thầu yếu, không bảo đảm nhân lực, thiết bị, vật tư như cam kết, trong khi Ban Giao thông thiếu kiên quyết trong điều hành, chậm phát hiện và xử lý tình trạng trì trệ. Điển hình, hầm chui HC1-01 chậm 9 tháng so với kế hoạch, còn hầm HC1-02 chậm tới 19 tháng.

Để rút ngắn tiến độ và đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026, Sở Xây dựng TP kiến nghị Ban Giao thông tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, cần khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ các nhà thầu, kiên quyết xử lý đơn vị chậm tiến độ và báo cáo UBND TP trước ngày 25/8.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu bổ sung nguồn lực, tăng mũi thi công, tổ chức "3 ca, 4 kíp" để bù phần khối lượng bị chậm; xây dựng tiến độ chi tiết cho các hạng mục còn lại và trình UBND TP trong tháng 8 để làm cơ sở điều hành dự án.

Giám đốc Ban Giao thông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu dự án tiếp tục trễ tiến độ.