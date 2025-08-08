Novaland được cổ đông chấp thuận phát hành 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Novaland dự kiến phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hơn 8.700 tỷ đồng, sau phát hành nhóm cổ đông ông Bùi Thành Nhơn dự kiến nắm 39,59% vốn.

Chiều ngày 7/8, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Đại hội đã thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.

Phương án thứ nhất là phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi số nợ hơn 2.645 tỷ đồng, tương ứng giá phát hành hơn 15.746 đồng/cp. Ba chủ nợ được phát hành cổ phiếu hoán đổi là Novagroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (111,7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6,676 tỷ đồng).

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là gần 160,5 triệu cổ phiếu cho Novagroup, gần 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Thời điểm thực hiện trong quý 4/2025 - quý 1/2026, sau khi được UBCKNN phê duyệt.

Ba chủ nợ trên đã thực hiện thế chấp cổ phiếu NVL cho các khoản vay của Novaland. Trong giai đoạn khó khăn, họ đã bán ra cổ phiếu NVL để hỗ trợ công ty tái cơ cấu nợ.

Novagroup và Diamond Properties là hai doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Phương án thứ hai là phát hành hơn 151,8 triệu cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cp, để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 - 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Về phương án chi tiết hơn, Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Dự kiến khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được phê duyệt và triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 16,4%.

Theo ban lãnh đạo công ty, trong ngắn hạn việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông hiện tại, nhưng đây là bước đi cần thiết để Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

Sau hai phương án phát hành này, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ đạt mức 39,59%.

Ban lãnh đạo Novaland tại đại hội bất thường chiều ngày 7/8

Vay thêm tối đa 5.000 tỷ đồng, bầu thành viên HĐQT mới

Đại hội cũng thông qua phương án vay vốn hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông, với giá chuyển đổi tối thiểu bằng 115% giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Về nhân sự, cổ đông chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đoàn Minh Trường và bầu bổ sung bà Phạm Thị Hồng Nhung – hiện là Tổng giám đốc Novagroup và Chủ tịch HĐQT Nova Service – vào vị trí thành viên HĐQT. Bà Nhung không sở hữu cổ phần tại Novaland.

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 666 tỷ đồng, được giải thích chủ yếu do ảnh hưởng từ chênh lệch tỷ giá và các khoản mục khác.

Trong 6 tháng qua, công ty đã bàn giao 522 sản phẩm, hoàn thành 34% kế hoạch cả năm. Tại TP.HCM, Novaland đã cấp gần 1.300 sổ hồng cho các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences, đạt 18% mục tiêu đặt ra cho năm 2025.