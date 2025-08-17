Novaland chậm trả hơn 800 tỷ đồng trái phiếu

Tính đến cuối quý II, dư nợ trái phiếu của Novaland vẫn còn gần 30.300 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - NVL) vừa thông báo về việc không thanh toán đúng hạn đối với hai lô trái phiếu đến ngày đáo hạn.

Lô NVLH2123013, giá trị 430,7 tỷ đồng, theo kế hoạch phải trả hơn 73,8 tỷ đồng tiền gốc vào ngày 12/8, nhưng công ty mới thanh toán gần 2,2 tỷ đồng, còn 71,6 tỷ đồng chưa chi trả. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân là chưa thu xếp đủ nguồn vốn và vẫn đang đàm phán với nhà đầu tư.

Cùng ngày, lô NVLH2123009 trị giá 1.000 tỷ đồng cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo lịch, khoản gốc cần thanh toán là hơn 740 tỷ đồng kèm 53 tỷ đồng tiền lãi, nhưng thực tế chỉ mới trả 7,7 tỷ đồng, còn hơn 732 tỷ đồng chưa thanh toán, với lý do chậm trả giống như trên. Tổng cộng, hai lô trái phiếu này đang bị chậm thanh toán hơn 800 tỷ đồng.

Trong báo cáo định kỳ về tình hình thanh toán trái phiếu giai đoạn 1/1 – 30/6/2025, Novaland cho biết đã trả hơn 33 tỷ đồng tiền lãi và 11 tỷ đồng tiền gốc.

Tuy nhiên, số gốc và lãi đến hạn theo kế hoạch vẫn còn hơn 2.523 tỷ đồng, trong đó nổi bật là ba lô: NOVALAND.BOND2019 (gần 650 tỷ đồng), NVLH2123010 (864 tỷ đồng) và NVLH2124002 (225 tỷ đồng). Một số khoản lãi dồn nhiều kỳ có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, tổng nợ phải trả của Novaland ở mức 186.651 tỷ đồng. Dư nợ tài chính ngắn hạn là 32.321 tỷ đồng, dư nợ dài hạn hơn 29.500 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ vay tài chính lên 61.800 tỷ đồng.

Trong đó, vay ngắn hạn gồm khoảng 4.600 tỷ đồng từ ngân hàng, 17.200 tỷ đồng từ trái phiếu và hơn 10.470 tỷ đồng từ các bên thứ ba. Vay dài hạn chủ yếu từ ngân hàng (16.500 tỷ đồng) và trái phiếu (hơn 13.080 tỷ đồng).

Như vậy, dư nợ trái phiếu hiện xấp xỉ 30.300 tỷ đồng, vay ngân hàng hơn 23.100 tỷ đồng, còn lại là các khoản vay khác.