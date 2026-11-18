Eala có thống kê đối đầu top 5 "ăn đứt" Andreeva

Một trong những điểm ấn tượng nhất trong mùa giải 2026 của Eala là thành tích đối đầu với các tay vợt thuộc top 10. Cô đã giành 7 chiến thắng trước những đối thủ hàng đầu WTA trong năm nay. Thành tích của Eala khi đối đầu với các tay vợt top 5 thậm chí còn ấn tượng hơn. Cô khép lại mùa giải với tỷ lệ chiến thắng cao thứ hai trên WTA Tour ở nhóm đối thủ này.

Alex Eala đã trải qua mùa giải 2026 nổi bật, liên tiếp thiết lập những cột mốc mới trong sự nghiệp

Cụ thể, Eala thắng 4 trong 6 trận gặp các tay vợt top 5 trong năm 2026. Những bại tướng của cô gồm Coco Gauff, Elena Rybakina, Iga Swiatek và Jessica Pegula. Hai tay vợt duy nhất trong top 5 đánh bại Eala ở mùa giải năm nay là Gauff tại Dubai và Rybakina ở Italian Open. Như vậy, ngôi sao người Philippines đạt tỷ lệ chiến thắng 66,7% khi đối đầu với nhóm tay vợt hàng đầu này.

Thành tích của Eala chỉ kém Rybakina, người khép lại mùa giải với 7 chiến thắng và 3 thất bại trước các đối thủ top 5, tương đương tỷ lệ thắng 70%. Thành tích đối đầu với nhóm top 5 của Eala còn tốt hơn nhiều ngôi sao hàng đầu WTA, trong đó có những nhà vô địch Grand Slam là Aryna Sabalenka, Swiatek và Mirra Andreeva.

Antonelli bị phạt xuất phát tại GP Las Vegas

Theo thông tin GPblog có được, Kimi Antonelli sẽ phải nhận án phạt lùi 5 bậc xuất phát tại chặng đua GP Las Vegas tại Mỹ sau khi Mercedes quyết định sử dụng động cơ đốt trong (ICE) mới. Theo quy định của F1, việc sử dụng thêm linh kiện đầu tiên vượt quá số lượng cho phép sẽ bị phạt lùi 10 vị trí xuất phát. Trong khi đó, những lần thay thế tiếp theo đối với cùng một loại linh kiện chỉ bị phạt lùi 5 bậc. Do đó, Antonelli sẽ phải nhận mức phạt nhẹ hơn.

Dù vậy, án phạt này có thể không gây quá nhiều bất lợi cho Antonelli, xét đến những đặc điểm của trường đua Las Vegas Strip Circuit. Những đoạn đường thẳng đặc biệt dài cùng các khu vực phanh gấp tạo ra nhiều cơ hội vượt xe, qua đó giúp tay đua người Italia có khả năng giành lại những vị trí đã mất do án phạt lùi bậc xuất phát.

Hạ Medvedev, Alcaraz áp đảo các tay vợt top 10

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng ATP Finals, Carlos Alcaraz đã dễ dàng đánh bại Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-4). Theo thống kê, đây là chiến thắng thứ 11 liên tiếp của tay vợt người Tây Ban Nha, đồng thời nâng tổng thành tích trong mùa giải lên 44 thắng - 5 thua. Không chỉ vậy, "Tiểu Nadal" cũng sở hữu thành tích đối đầu cực ấn tượng trước các đối thủ thuộc top 10 ATP: 9 thắng - 2 thua.

Huyền thoại tennis nữ cảnh báo số 1 thế giới Rybakina

Chia sẻ trên podcast Tennis Inside-In, cựu tay vợt từng giành 22 Grand Slam đánh đôi, Pam Shriver đã lên tiếng cảnh báo các tay vợt nữ về khả năng quản lí lịch trình để có thể duy trì vị trí số 1 thế giới lâu dài. Elena Rybakina đang là số 1 thế giới sau chức vô địch US Open hồi tháng 9. Trước đó, những cái tên gần nhất ngự trên đỉnh tennis nữ như Iga Swiatek (50 tuần liên tiếp) hay Aryna Sabalenka (99 tuần) đều sa sút thảm hại sau khi mất ngôi số 1.

Pam Shriver cho hay: "Bạn đang nghĩ về Iga Swiatek và Aryna Sabalenka về khoảng thời gian họ thống trị vị trí số 1, giờ đây có rất nhiều dấu hỏi đặt ra xoay quanh họ. Hiện tại, Elena Rybakina đạt vị trí số 1 rồi lại rút khỏi WTA Finals. Áp lực mà các tay vợt ngày nay phải chịu đựng là vô cùng lớn, từ những chuyến bay đường dài, từ mạng xã hội, đến tất cả những cam kết mà họ phải thực hiện.

Hủy kèo đấu, em trai Tyson Fury bị đối thủ mỉa mai

Trên Twitter, cựu võ sĩ UFC Darren Till đã chỉ trích Tommy Fury vì quyết định "hủy kèo" trận đấu với mình. Ban đầu, trận đấu dự kiến diễn ra vào tháng 12, tuy nhiên em trai nhà cựu vô địch boxing hạng nặng Tyson Fury không tham dự, buộc Darren Till phải dời lịch sang năm 2027 và tìm đối thủ khác. Theo Darren Till, Tommy Fury "là trò cười lớn nhất mọi thời đại trong làng boxing".

Verstappen tuyên bố ẩn ý về tương lai

Trả lời phỏng vấn ESPN, Max Verstappen đã tuyên bố đầy bất ngờ khi được hỏi về khả năng tiếp tục duy trì sự nghiệp đua xe F1 để theo đuổi các kỷ lục: “Thực ra là không. Tôi không phải là người quá quan tâm đến kỷ lục. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình.

Vì vậy, tôi không cần ai khác để duy trì động lực hay tiếp thêm sức mạnh cho mình. Người duy nhất có thể quyết định số phận của tôi hay việc tôi ở lại F1 bao lâu chính là bản thân tôi".