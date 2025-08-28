Hà Nội

Tin 24/7

'Nói chuyện ít câu, mất nhiều triệu', Công an An Giang vào cuộc xác minh

Một cụ bà cao tuổi không nhận dạng được đối tượng. Sau khi cho người lạ mượn tiền triệu, tiếc của nên đã đăng tải clip lên MXH gây xôn xao dư luận ở An Giang.

Phạm Giang

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội (MXH) chia sẻ đoạn clip dài khoảng 3 phút, ghi lại hình ảnh tại nhà dân thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang, kèm nội dung “một người cô ở quê bị người lạ đến hỏi thăm, chỉ nói chuyện ít câu rồi đưa hết tiền. Mong bà con ở quê cảnh giác”.

an-giang-5505.png

Ảnh chụp màn hình. Clip hiện vẫn đang lan truyền trên MXH.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận với hàng trăm bình luận cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, một số người cho rằng “người lạ” nói trên dùng bùa ngải để chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 25/8, bà N.T.L. (66 tuổi, ngụ ấp Hưng Thạnh Thạnh, xã Thạnh Mỹ Tây) đang ở nhà thì có người phụ nữ (khoảng 30 tuổi, mặc áo khoác, đeo nón bảo hiểm) tìm đến.

Người phụ nữ trên tự xưng con của một gia đình gần nhà ông B.S. - hàng xóm với bà L. Tại đây, người này nói với bà L. có người nhà bị tai nạn giao thông, cần gấp 3 triệu để cấp cứu rồi liên tục thúc giục mượn tiền, hứa trả sớm.

Sau nhiều phút trò truyện qua lại, Người phụ nữ trên nói là người thân quen sáu Tùng... Tin lời, bà L. vào nhà, lấy toàn bộ 2,7 triệu đồng trong ví, mang cho người này mượn. Mượn được tiền, người phụ nữ lạ mặt vội rời khỏi hiện trường và không quay trở lại trả tiền như đã hứa. Đoạn clip sau đó được người nhà bà L. đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, công an xác định có ông B.S. ngụ cùng xóm với bà L., nhưng không có ai bị tai nạn giao thông. Theo cơ quan công an, do lớn tuổi, bà L. không nhận dạng được đối tượng. Sau khi cho người lạ mượn tiền, do tiếc của nên đăng tải lên mạng.

Cơ quan chức năng đề nghị người nhà bà L. gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi có người lạ đến nhà hỏi mượn tiền. Thông tin dùng bùa ngải để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn là không có cơ sở, không đúng sự thật.

#bùa ngãi an giang

