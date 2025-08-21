Những bóng hồng Cảnh sát biển trong đội hình diễu binh

Mỗi buổi sáng, từ khi mặt trời còn chưa lên cao, các nữ quân nhân đã xếp hàng ngay ngắn, chỉnh sửa từng động tác nghiêm - nghỉ, từng nhịp bồng súng.

Có những hôm nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đôi chân rã rời, nhưng tiếng hô vẫn vang to, bước chân vẫn dứt khoát.

Những nữ cảnh sát biển trong khối nữ quân nhạc

Hạ sĩ Mai Thị Hồng Thêu, tân binh nhập ngũ đầu năm 2024 dù đã có kinh nghiệm tham gia nhiệm vụ A50, quen với cảnh tập trong mưa rét ở miền Bắc, nắng gắt ở miền Nam nắng cháy, nhưng với thời tiết nắng mưa thất thường của mùa hè miền Bắc cũng là thử thách lớn với chị.

“Thời tiết mùa hè miền Bắc khắc nghiệt nhưng chúng tôi vẫn luyện tập chăm chỉ trên thao trường, dù đổ nhiều mồ hôi, da thì sạm đen vì ánh nắng, có những hôm mệt quá muốn nghỉ nhưng bản thân lại tự động viên phải cố gắng luyện tập không ảnh hưởng đến cả đội hình”.

Để được lựa chọn cho Lễ diễu binh, những nữ quân nhân phải vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe nhưng có lẽ, thử thách lớn nhất chính là sự bền bỉ và ý chí trong suốt gần bốn tháng tập luyện.

Đội hình nữ cảnh sát biển sẵn sàng cho ngày đại lễ

Trung sĩ Lê Thị Ngọc Diệp - Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, chia sẻ: “Với tôi, đây là niềm vinh dự tự hào không gì sánh bằng được, đây cũng là dịp để biết ơn, tôn vinh những cha anh đã hi sinh vì độc lập của dân tộc. Trong khoảnh khắc mỗi lần cùng đồng đội diễu binh qua khán đài trên nền nhạc hào hùng thì cảm xúc của tôi dường như vỡ òa”.

Không chỉ luyện tập cho chuẩn, cho đều, các nữ quân nhân còn mang trong mình khát vọng được cống hiến, vì màu cờ sắc áo trong đội hình chung. Trung úy QNCN Bùi Thị Thanh Huyền kể: Đi nghiêm qua khán đài chỉ 200m nhưng những nữ quân nhân luôn luyện tập từ 250m trở lên để rèn sức bền. Khó khăn nhiều, nhưng ý chí và tinh thần đồng đội khiến các chị luôn vượt qua mọi mệt mỏi tiến về phía trước.

“Đã trải qua 4 tháng luyện tập chăm chỉ cho nhiệm vụ A80, ngay từ những ngày đầu chúng tôi đã tập trung vào việc nắm vững những động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ như tập luyện ke chân, bồng súng… để đảm bảo tiêu chí đúng đều, mạnh, đẹp, trong quá trình luyện tập mỗi khối viên cần tập trung cao độ để các cử động được dứt khoát đúng điểm dừng và cùng phối hợp thống nhất”.

Thiếu tá QNCN Trần Thị Thu Thảo

Binh nhất Trần Thị Hiền là thành viên bổ sung sau của khối nữ quân nhạc, vì muốn theo kịp đồng đội, chị đã tranh thủ tập cả ban đêm, trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Những nỗ lực ấy là minh chứng cho sự quyết tâm hòa nhịp cùng đồng đội trong ngày lễ lớn.

“Bản thân tôi là thành viên mới bổ sung của khối nữ quân nhạc, vì vậy thời gian qua, ngoài việc tập luyện chung cùng đội hình, bản thân tôi phải nỗ lực cố gắng hơn thành viên khác, thậm chí còn tập vào ban đêm và cả giờ nghỉ, giờ nghỉ để kịp tiến độ”.

4 tháng luyện tập là 4 tháng không về nhà, Thiếu tá QNCN Trần Thị Thu Thảo - Cục Chính trị Cảnh sát biển, lần đầu tham gia diễu binh, phải gửi con trai 10 tuổi nhờ người thân chăm sóc. Chồng chị cũng là bộ đội, thường xuyên công tác xa. Nhiều đêm nhớ con, chị lặng lẽ giấu nước mắt. Nhưng rồi, chính lời động viên ngây thơ của con trai: “Mẹ cứ yên tâm làm nhiệm vụ, xong rồi về với con” đã tiếp thêm sức mạnh để chị Thảo vững bước trên thao trường.

“4 tháng qua dù không được về nhà, dù rất nhớ gia đình nhưng tôi luôn yên tâm để thực hiện nhiệm vụ này. Tôi luôn nhắc bản thân phải quyết tâm phải cố gắng mỗi ngày để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. A80 không chỉ là nhiệm vụ của 1 người quân nhân mà mỗi bước chân của tôi hôm nay còn mang theo niềm tự hào của cả gia đình. Tôi và các đồng đội đã sẵn sàng cho nhiệm vụ diễu binh diễu hành trong ngày 2/9, ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam”, Thiếu tá Trần Thị Thu Thảo cho hay



Thời gian đến ngày đại lễ không còn nhiều. Trên thao trường Sơn Tây, nắng vẫn gay gắt, nhưng những bước chân vẫn đều, những ánh mắt vẫn sáng lên niềm tự hào. Với mỗi quân nhân, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là để ngày mai cả nước được chứng kiến một đội hình diễu binh hùng tráng, kỷ luật, đẹp mắt.

Trung úy QNCN Bùi Thị Thanh Huyền

Những nữ quân nhân chính là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, những “bông hồng thép” hàng ngày "vượt nắng, thắng mưa" trên thao trường đang góp phần viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc trong ngày hội non sông.