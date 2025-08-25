Hà Nội

Tiêu dùng - Bạn đọc

Nho sữa Trung Quốc hạ giá kịch sàn chỉ 15.000 đồng/kg

Từ vị thế “trái cây quý tộc”, nho sữa Trung Quốc rớt giá thảm, bán tràn lan tại chợ truyền thống và sàn thương mại điện tử với mức giá chỉ 15.000 đồng/kg.

Thiên Bảo

Trên chợ đầu mối trái cây online, chị Lan Hương (TP HCM) rao bán nho sữa Trung Quốc đóng sọt nhựa 10kg với giá chỉ 150.000 đồng/sọt, tức khoảng 15.000 đồng/kg.

Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ, bởi chỉ vài năm trước, nho sữa từng được quảng cáo là “trái cây quý tộc”, giá đầu vụ dao động từ 40.000 – 140.000 đồng/kg, thậm chí loại bình dân nhất cũng không dưới 40.000 đồng/kg.

anh-nho-sua.jpg
Nho sữa Trung Quốc rớt giá chỉ 15.000 đồng/kg.

Theo các đầu mối kinh doanh, năm nay nguồn cung từ Trung Quốc về ồ ạt, lượng hàng lớn khiến giá tụt dốc không phanh.

Tuy nhiên, bên cạnh sự hấp dẫn từ mức giá rẻ “khó tin”, không ít ý kiến lo ngại về chất lượng và nguồn gốc của nho sữa Trung Quốc khi bán tràn lan trên thị trường.

