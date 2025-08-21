Hà Nội

Nhiều nơi ở Đồng Nai ngập nặng sau mưa lớn

Đồng Nai bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc, người dân di chuyển khó khăn do đường ngập.

Theo Duy Phương/VOV-TP.HCM

Sáng nay (21/8), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra ngập nặng sau cơn mưa lớn vào rạng sáng cùng ngày. Tại phường Long Bình (TP Biên Hòa trước đây), người dân bất ngờ thấy mưa lớn và nước ngập tràn vào nhà khoảng 3h sáng. Nhiều đồ đạc, tài sản ngập trong nước, hư hại nặng, mực nước dâng cao ngang yên xe máy.

Nước ngập sâu vào nhà dân, ngang yên xe (Ảnh: NDCC)

Tại xã Long Thành (thuộc huyện Long Thành trước đây), mưa lớn khu vực ngã tư Lộc An bị ngập nước, một số người hư hỏng phương tiện khi di chuyển. Nước ngập tràn vào nhà bất ngờ và nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Nhiều người di chuyển khó khăn do đường ngập nước (Ảnh: NDCC)

Ảnh hưởng của việc ngập làm đảo lộn sinh hoạt của người dân, nhiều người buộc phải nghỉ công việc để xử lý hậu quả. Nhiều tuyến đường ở xã, phường trên địa bàn tỉnh bị ngập cục bộ, giao thông khó khăn, hạn chế việc đi lại của người dân.

Đồ đạc, tài sản của người dân hư hỏng sau mưa lớn (Ảnh: NDCC)

Hiện cơ quan chức năng các địa phương đang triển khai lực lượng xử lý, dọn dẹp hậu quả do mưa ngập, đồng thời thống kê thiệt hại về người và tài sản.

