Nhiệt điện Phả Lại: Chuyển đổi nhiên liệu sang LNG, cổ tức tăng vẫn được duy trì?

Với kết quả này, Chứng khoán Vietcap cho rằng lãi ròng của PPC giảm so với cùng kỳ là do giá bán trung bình giảm 6% do thành phần cố định của Phả Lại 1 trong hợp đồng mua bán điện (PPA) giảm so với cùng kỳ, đồng thời thu nhập cổ tức giảm 82%.

Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với sản lượng điện thương phẩm tăng 89% so cùng kỳ sau khi vận hành lại tổ máy phát điện S6. Ngoài ra chi phí nguyên liệu trung bình giảm 5% so cùng kỳ do giá than thấp hơn so với cùng kỳ.