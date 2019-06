Soi dự án Laimain City khổng lồ với 13.000 căn hộ xây trái phép giữa Sài Gòn

UBND quận 2, TP.HCM cho biết vừa xử phạt Công ty cổ phần Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) - chủ đầu tư dự án Laimain City 40 triệu đồng và yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng công trình, tiến hành bổ sung thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Theo đó, Công ty HDTC đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép. Theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng, tại khu vực chung cư CC04 (tại giao đường Trần Lựu và Vành Đai Tây - đường số 37), thuộc khu D, dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh (131ha) thuộc phường Bình An, quận 2. Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư dự án do xây trái phép. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục tái phạm, Sở Xây dựng sẽ có kiến nghị lên UBND TP.HCM có hướng giải quyết. Theo ghi nhận thực tế của PV ngày 24/6, HDTC đã cùng các nhà thầu đưa máy móc vào thi công tất cả các cụm phân khu căn hộ tại dự án Laimian City. Hiện phần móng và tầng hầm tại 3 phân khu: CT01 – CT03 – CT04 đã gần hoàn thiện; phân khu CT2 đang đưa máy móc vào thi công. Hiện một số sàn giao dịch bất động sản đang quảng cáo và rao bán rầm rộ với tên gọi Laimain City. Trong khi đó, theo thông tin chúng tôi có được, dự án Laimain City có quy mô hơn 131ha được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi đất tại các phường Bình An, An Phú và Bình Khánh (quận 2, TP.HCM) giao cho HDTC triển khai dự án vào năm 1999. Căn cứ theo các quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, UBND quận 2 đã ban hành các quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 và quyết định số 7226/QĐ-UBND ngày 6/6/2011 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại Khu A, C và D. Theo cơ cấu sử dụng đất ở tại khu D, tổng diện tích đất là 24,7ha. Trong đó diện tích đất ở chiếm 41,57%, mật độ xây dựng khoảng 38%, dân số dự kiến khoảng 11.848 người, tổng số nhà ở khoảng 2.912 căn bao gồm 188 căn nhà liên kế thấp tầng và khoảng 2.724 căn hộ chung cư với chiều cao tối đa 24 tầng.

