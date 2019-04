Phận người mong manh dưới chân khu biệt thự nhà giàu Nha Trang

Sau khi chủ đầu tư xây bức tường cao 15m, diện tích 1.800m2 ngay trên đầu nhà dân, nhiều người phải đi thuê trọ nơi khác. Ban ngày họ về trông nhà tạm, tối đến lại lũ lượt đi, cuộc sống rất bấp bênh.

Không muốn đánh cược mạng sống gia đình

Gia đình bà Trần Thị Biên, sống ngay chân dự án biệt thự Đồi Xanh Marina Hill. Kể từ ngày dự án này mọc lên, bà cho biết, gia đình luôn sống trong thấp thỏm, âu lo, chưa một ngày yên bình. Khi bức tường trên đầu nhà có dấu hiệu sụt lún, vì lo sợ nên gia đình bà đã bỏ đi, ra ngoài thuê trọ. Ngược đời ở chỗ: “Nhà thì còn, đất thì có nhưng phải đi ra ngoài thuê phòng trọ để ở, sống đời nay đây mai đó. Lo hết chỗ nói”, bà Biên nói trong chua xót.

Bức tường khổng lồ của dự án biệt thự Đồi Xanh Marina Hill ngay trên đầu nhà dân.

Cũng như gia đình bà Biên, vợ chồng nhà anh Nguyễn Thắng Hưởng cùng 2 đứa con nhỏ buộc phải đi thuê trọ ở 2 tháng nay. Căn nhà của gia đình anh giờ luôn trong tình trạng đóng cửa. Anh Hưởng chia sẻ: “Giờ mỗi ngày chỉ dám về nhà chưa đầy tiếng đồng hồ để con cái tắm rửa rồi lại đi. Tài sản, vật dụng trong nhà cứ bỏ đại đấy chứ đâu dám ở. 2 tháng nay ra ngoài thuê trọ, con cái học hành giảm sút, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng lớn. Giờ rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao”.

Theo các hộ dân, việc bức tường chắn của dự án Đồi Xanh bị vỡ, gạch đá rơi xuống mái nhà người dân không có gì lạ. Người dân khu vực này rất lo sợ và không dám đánh cược tính mạng của gia đình mình.

Bà Trần Thị Xuyên, sống trong khu vực này cho biết thêm: “Khổ thì khổ nhưng gia đình tôi phải đi ra trọ thuê nhà ở tạm, chờ phương án mới chứ không dám đặt hết tính mạng gia đình mình dưới bức tường khổng lồ này. Chẳng may đêm hôm tường đổ ập lên đầu thì biết làm sao”.

Dù bức tường có dấu hiệu loang lổ, gạch bị nứt vỡ nhiều vị trí nhưng bà Lê Thị Tú Anh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang - chủ đầu tư dự án, vẫn khẳng định: “Bức tường được công ty tư vấn độc lập khẳng định là an toàn nhưng vì do hệ thống thoát nước chưa xong, gặp mưa bão nên dẫn đến tình trạng đổ vỡ. Tuy nhiên tường vẫn đảm bảo an toàn”.

Chia sẻ với báo chí về độ an toàn của dự án, ông Nguyễn Văn Dẽ, Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa thì lại cho rằng: “Chủ đầu tư nói dự án an toàn nhưng làm sao lường trước được. Họ bảo họ chịu trách nhiệm nhưng lỡ có sự cố, gây thiệt mạng về người thì lấy gì đền. Tôi đã yêu cầu ngừng toàn bộ dự án cho chắc”.

Chờ chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa

Nhiều tháng sống trong lo lắng, tất cả 11 hộ dân sống dưới chân tường dự án biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Marina Hill đều mong mỏi nhanh chóng được dời đi nếu có phương án bồi thường thỏa đáng.

Khi được hỏi về dự án này, đại diện chủ đầu tư dự án Đồi Xanh Marina Hill cũng mệt mỏi và muốn sớm kết thúc sự cố để tiếp tục thực hiện dự án. Kể từ tháng 9/2018, khi bị Thanh tra sở Xây dựng Khánh Hòa đình chỉ mọi hoạt động xây dựng, tiến độ dự án bị ảnh hưởng lớn.

Chia sẻ về phương án giải quyết, bà Tú Anh, cho hay: “Hai phương án được tính đến là tháo dỡ tường hoặc chủ đầu tư sẽ mua lại nhà của 11 hộ dân này. Tuy nhiên, chủ đầu tư nghiêng về phương án 2 là mua lại nhà dân. Vì đi theo hướng này sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian, người dân cũng sớm có được nơi ở mới”.

Mới đây, sau nhiều lần thương thảo, chủ đầu tư và người dân cũng đã thống nhất mức giá đền bù. Mức giá được đưa ra là từ 22 đến 25 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là người dân và chủ đầu tư dự án Đồi Xanh vẫn phải chờ chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.