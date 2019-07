Ông trùm bất động sản Stephen Ross bán căn hộ 75 triệu USD

Stephen Ross là lãnh đạo Tập đoàn Bất động sản Related Companies. Ông cũng sở hữu đội bóng bầu dục Miami Dolphins. Theo Forbes, Ross sở hữu khối tài sản 7,7 tỷ USD. Ảnh: Getty Images. Căn penthouse của tỷ phú Ross nằm trên đỉnh của tòa nhà Time Warner Center tại Manhattan, thành phố New York. Đây là bất động sản mà tập đoàn Related Companies của Ross đóng vai trò chủ đầu tư chính. Ảnh: New York Times. Căn penthouse của tỷ phú Ross nằm trên đỉnh của tòa nhà Time Warner Center tại Manhattan, thành phố New York. Đây là bất động sản mà tập đoàn Related Companies của Ross đóng vai trò chủ đầu tư chính. Ảnh: New York Times. Phòng khách rộng rãi có chiều dài gần 13 m. Các ô cửa kính rộng lớn cung cấp cảnh quan trung tâm thành phố New York. Hai lò sưởi và cây piano giúp không gian này mang vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại. Phòng làm việc được tích hợp cùng thư viện với góc nhìn ra khu Central Park xanh tươi. Đồ nội thất ở đây được bọc da, mang lại sự ấm cúng. Phòng ăn sang trọng với điểm nhấn là chiếc đèn chùm được thiết kế tinh xảo. Khung cảnh Central Park càng khiến không gian này thêm phần thú vị. Phòng bếp với đồ nội thất bằng gỗ và các mặt bàn lát đá cẩm thạch, được trang bị những công cụ nấu nướng hiện đại, đắt tiền. Phòng ngủ chính rộng lớn với khung cảnh thành phố bao la, có riêng một khu vực tiếp khách, phòng tắm và phòng thay đồ. Một phòng ngủ khác với khung cảnh dòng sông. Tỷ phú Stephen Ross dùng những phòng ngủ phụ cho việc tập thể dục, chơi golf trong nhà. Phòng tắm rộng rãi, trang nhã được lát đá cẩm thạch. Những tiện ích tại Time Warner Center bao gồm bãi đậu xe, sân thượng, trung tâm thể dục thể thao, hồ bơi, và các dịch vụ spa.

