New City Thủ Thiêm, dự án tái định cư hay nhà ở thương mại?

New City là dự án được chuyển đổi từ khu tái định cư 1.330 căn hộ, phục vụ cho nhu cầu tái định cư của Khu đô thị Thủ Thiêm. Với vị trí ngay mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, đây được đánh giá là dự án có vị trí đắc địa bậc nhất trong số các dự án tái định cư ở Thủ Thiêm. Dự án này đã từng bị Sở Xây dựng TPHCM xử phạt vì bán "chui" khi chưa đủ thủ tục pháp lý.



New City là dự án... đặc biệt

Mới đây, Thuận Việt vừa gửi thông báo cho khách hàng yêu cầu người mua nhà tiếp tục đóng tiền vì dự án đã đầy đủ tính pháp lý. Thuận Việt đề nghị khách hàng ký Hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư, chậm nhất đến ngày 17/9. Trong trường hợp khách hàng không đến ký, Thuận Việt sẽ thanh lý căn hộ và hoàn trả toàn bộ số tiền khách hàng đã thanh toán.

Theo chủ đầu tư này, New City là dự án đặc biệt, không giống các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thông thường. Dự án New City vốn là dự án 1330 căn hộ tái định cư khu Đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, đến thời điểm năm 2016, UBND thành phố chủ trương giao cho Thuận Việt làm chủ đầu tư phát triển dự án với mục tiêu thương mại. Thuận Việt đã hoàn tất việc tạm đóng tiền sử dụng đất theo quy định vào ngân sách Nhà nước.

Dự án New City Thủ Thiêm chưa chứng minh được pháp lý đối với khách hàng. Ảnh: Lê Quân.

“Dự án New City đến nay đã được xây dựng hoàn thành, công ty Thuận Việt đã hoàn tất việc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Dự án New City cũng đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, nhà, công trình xây dựng tại dự án New City là nhà, công trình xây dựng có sẵn theo quy định tại khoản Luật Kinh doanh bất động sản. Quý khách sau khi thực hiện các giao dịch tại Sàn giao dịch New City thì có thể được nhận nhà ngay”, văn bản nêu.



Đáp lại văn bản của Thuận Việt, cư dân cho rằng Thuận Việt vẫn chưa cung cấp được bất cứ bằng chứng nào chứng minh việc Thuận Việt có đầy đủ điều kiện được bán dự án New City Thủ Thiêm, theo quy định của pháp luật.

Việc tạm đóng tiền sử dụng đất được dựa trên cơ sở nào và đây hoàn toàn là hành động thể hiện Thuận Việt vẫn chưa hoàn tất được nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng đất, theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, căn cứ theo Điều 9, Luật Kinh doanh Bất động sản, thì công trình xây dựng có sẵn chỉ được đưa vào kinh doanh nếu có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Tuy nhiên Thuận Việt vẫn chưa cung cấp được các loại giấy tờ này.

“Hiện nay, Thuận Việt vẫn chưa chứng minh được đủ điều kiện bán dự án New City Thủ Thiêm, theo quy định của pháp luật. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đền quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Vì vậy, đề nghị Thuận Việt tuân thủ theo các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản, bằng cách cung cấp cho tôi đầy đủ giấy tờ hợp pháp, để tiến hành kí kết Hợp đồng mua bán nhà”, một khách hàng nói.

Từng "qua mặt" Sở Xây dựng để bán nhà

Theo thông tin của Sở Xây dựng TP.HCM, dự án New City mà Thuận Việt đang chào bán rầm rộ trước đây vốn thuộc dự án tái định cư của TP. HCM để giải quyết vấn đề nhà ở cho những hộ dân bị giải phóng mặt bằng. New City đồng thời cũng là một phần trong khu chung cư Bình Khánh được xây dựng vào năm 2013.

Vì nhiều lý do khác nhau, dự án khi xây xong không có người tiếp nhận. Trước tình cảnh đó, UBND TP. HCM đã chấp thuận cho Thuận Việt mua lại để kinh doanh thương mại. Được biết, công ty Thuận Việt tiếp nhận dự án này từ ba công ty Sacomreal, Thành Thành Công và Công ty TNHH MTV DV Công Ích quận 4.

Dự án New City Thủ Thiêm được chuyển đổi từ khu tái định cư Bình Khánh. Ảnh: Lê Quân.

Tính đến nay, dự án vẫn chưa thực hiện xong thủ tục để chuyển sang căn hộ thương mại. Tuy nhiên, Thuận Việt lại cố tình lờ đi các ràng buộc để công khai rao bán dự án.



Doanh nghiệp này đã tự ý đề ra bảng giá "tạm tính" để mời chào khách hàng. Theo các chuyên gia pháp lý, sự thiếu minh bạch trong ràng buộc "tạm tính" có thể khiến khách hàng thiệt đơn, thiệt kép. Nghĩa là sau khi ký vào hợp đồng giao dịch, Thuận Việt có thể đẩy giá lên cao hơn mức ký kết rất nhiều lần. Khách hàng dễ dàng rơi vào cảnh "đâm lao buộc phải theo lao".

Dự án New City có quy mô khoảng 1.300 căn hộ, hiện có khoảng 1.000 căn đã được bán ra thị trường. Mức giá bán được rao khoảng trên dưới 50 triệu/m2. Nhiều khách hàng cho rằng mức giá này có thể chấp nhận được vì vị trí đắc địa của dự án.

Tuy nhiên, ít ai biết giá khách hàng mua trên hợp đồng chỉ là giá "dự kiến", nghĩa là mức giá này chủ đầu tư có thể tăng lên khi ký hợp đồng mua bán, chứ không cố định. Cơ sở lo lắng cho giá bán của dự án được đội lên là khi chủ đầu tư là Công ty Thuận Việt đưa ra tiền sử dụng đất tạm tính với khách hàng là 4 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, tiền sử dụng đất dự án trong khu Thủ Thiêm rơi vào khoảng 10 triệu/m2. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khách hàng có thể phải đóng thêm 6 triệu đồng/m2 khi dự án trên được định giá tiền sử dụng đất.

Chúng tôi đã liên hệ với công ty Thuận Việt để làm rõ nhiều vấn đề nhưng lãnh đạo công ty này chưa có câu trả lời.

Trước đó, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM từng cho biết, với trường hợp dự án New City, đây là dự án được xây dựng trên diện tích đất thuộc khu tái định cư chuẩn bị cho các chương trình di dời giải tỏa hàng nghìn hộ dân ven kênh rạch trên địa bàn thành phố. Nhưng trong quá trình thực hiện có sự chuyển đổi trong chính sách, quy định của pháp luật về cơ chế bồi thường tái định cư theo giá thị trường. Như vậy, nguồn nhà của công ty Thuận Việt nằm trong nguồn của Ban Quản lý Khu đô thị Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, nhà nước chưa chi trả theo hợp đồng để mua lại quỹ nhà này. Do đó, dự án New City đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để bán đấu giá. Ngoài ra, giá trị đất sẽ tính theo giá thị trường. Về chủ trương của thành phố cho phép không mua lại quỹ nhà này nữa.

“Khoảng 1.300 căn hộ của New City, cơ quan chức năng cũng chưa thanh toán tiền cho chủ đầu tư. Nhà nước sẽ tính toán lại giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường để thu hồi vốn, đảm bảo ngân sách không bị thất thu, chứ không mang ra bán đấu giá được vì dự án không thuộc sở hữu nhà nước. Hiện nay cơ quan chức năng trên địa bàn vẫn chưa xác định được giá trị quyền sử dụng đất của dự án và Sở Xây dựng chưa xác định đủ điều kiện bán hàng cho dự án này” ông Tuấn cho hay.

Thêm một vấn đề đang gây khó hiểu cho dư luận hiện nay là dự án này nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, nằm trên đất công nhưng lại không bán đấu giá mà thành phố đem giao cho doanh nghiệp. Trong khi đó, rất nhiều khu đất, chung cư khác không sử dụng thành phố đang đem bán đấu giá để thu hồi vốn.

51 dự án vi phạm trong khu tái định cư 160 ha ở Thủ Thiêm UBND TP đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất trong phạm vi Khu tái định cư 160 ha thuộc 5 phường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, đã phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương tạm giao, thu hồi và giao đất cho 51 dự án với tổng diện tích 144,6 ha để đầu tư kinh doanh nhà ở, văn phòng, khu vui chơi, giải trí, công trình công cộng… sau khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch khu tái định cư. Hậu quả là không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg và Văn bản số 190/CP-NN, dẫn đến, làm phá vỡ quy hoạch được phê duyệt, việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm bị đình trệ do người dân khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.