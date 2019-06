Mua bó sả 3 nghìn đặt trong nhà vệ sinh, kinh ngạc điều bất ngờ

Cách đặt sả trong phòng vệ sinh

Bạn chỉ cần đi chợ mua một bó sả khoảng 3-5 nghìn rồi về nhà bạn đập hơi dập, dùng dây cột lại rồi đặt ở nơi mình muốn. Một bó sả bạn có thể sử dụng trong khoảng 1 tuần thì thay. Với bó sả trị giá 3 nghìn đồng nhưng nhà vệ sinh của bạn sẽ thơm tho và không còn bóng dáng của một con muỗi nào.

Bật mí với bạn đây chính là mẹo mà ông bà ta đã dùng từ xưa rồi đấy nhé. Họ vẫn hay trồng những bụi sả xung quanh nhà để đuổi muỗi và những loại côn trùng khác. Còn khi muốn khử mùi trong nhà, ông bà ta sẽ cắt bó sả và đặt vào phòng, hệt như cách chúng tôi đã hướng dẫn bạn ở trên đó.

Bên canh đó,củ sả có rất nhiều công dụng trong cuộc sống như làm gia vị, tinh dầu sả, dùng làm thuốc,... thế nhưng một công dụng đặc biệt hơn ít ai biết đó là khi để sả trong toilet sả sẽ có tác dụng khiến ai cũng phải bất ngờ.

Các bà nội trợ chỉ cần mua bó sả để trong toilet, một bó sả nhỏ bé những có thể giúp cho nhà vệ sinh thơm tho hơn giúp chủ nhà thư giãn thoải mái mỗi khi vào phòng vệ sinh. Đồng thời của sả giúp bảo vệ môi trường loại bỏ những vi khuẩn độc hại.

Một số công dụng tuyệt vời của cây sả

Trong Đông y cây sả được dùng để điều trị các chứng co thắt đường tiêu hóa, đau dạ dày, cao huyết áp, co giật, đau nhức, nôn mửa, ho, đau khớp giúp trị cảm lạnh, đau bụng khó tiêu ở con người. Bên cạnh đó, người ta cũng sử dụng sả để diệt vi sinh vật như các loại bệnh do côn trùng ruồi muỗi gây ra.

Ngoài ra, tinh dầu sả còn có thể giúp trị đau cho cơ thể như chứng đau đầu, đau dạ dày, đau bụng và đau cơ bắp. Nhiều người còn dùng tinh dầu sả cũng được sử dụng làm hương liệu trị chứng đau cơ khi dùng trong các loại đèn xông tinh dầu.