Mở bán giá “chát”, The Zei Mỹ Đình hoành tráng có thành... “bom xịt”?

The Zei Mỹ Đình tọa lạc tại số 8 Lê Đức Thọ (Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) được chủ đầu tư HD Mon Holdings mở bán với giá từ 39 triệu đến 50 triệu/m2 đang khiến các chuyên gia địa ốc, "cò đất" và thậm chí, giới đầu tư, khách hàng lẻ xôn xao bàn tán.

Giới đầu tư than giá The Zei Mỹ Đình quá "chát"...

Theo khảo sát của Kiến Thức, dù có lợi thế tốt về "view", nhưng chủ đầu tư HD Mon Holdings "hét" giá thấp nhất 39 triệu/m2 cho căn hộ The Zei Mỹ Đình, khiến nhiều nhà đầu tư lắc đầu: "Giá The Zei quá "chát" so với các chủ đầu tư cận kề".

Anh Hoàng Cư (30 tuổi, Hà Nội) - một "môi giới" mua bán, chuyển nhượng đất, đưa ra dẫn chứng: “Căn hộ Vinhome Gardenia Mỹ Đình chỉ cách The Zei Mỹ Đình chưa đầy 1km và là quần thể tiện ích 5 sao, mà giá bán chỉ trung bình từ 37 triệu - 40 triệu/m2. The Zei 39 triệu đồng/m2 là quá đắt, chủ đầu tư HD Mon Holdings kỳ vọng thanh khoản tốt là điều khó thực hiện".

Cũng đồng quan điểm, anh Nguyễn Văn Báo (32 tuổi, Hoài Đức, Hà Nội) nhận xét: “Một bên là dự án mới xong phần móng và phải chờ ít nhất là 1.5 năm nữa mới được nhận nhà. Một bên là nhiều chung cư đã hoàn thành bàn giao căn hộ, hoặc sắp hoàn thành có giá thấp hơn, view ngang ngửa nhau và các dịch vụ tiện ích được đồng bộ, có chất lượng, chủ đầu tư lại có uy tín... Chẳng hạn, Mỹ Đình Pearl giá từ 33-39 triệu/m2; hay M ỹ Đình Golden Field MBLand giá chỉ 29 triệu/m2... Các bạn chọn cái nào?”.

“Khách hàng mua nhà ai chẳng mong mua được giá thấp nhất, chất lượng tốt, dịch vụ tốt, uy tín, rõ ràng… The Zei Mỹ Đình mở bán 39 triệu đồng/m2 đúng là quá đắt so với các chung cư khác gần đấy. Nói đâu xa, như Vinhome Gardenia, từ khi mở bán đến nay vẫn giá cũ, dịch vụ của họ thì ai cũng biết rồi, chủ đầu tư lại uy tín”, anh Nguyễn Vinh Quang (46 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) bày tỏ.

Dự án The Zei Mỹ Đình mới xây xong phần móng. Theo chị Ngân (28 tuổi, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhìn nhận: "Khu vực Mỹ Đình, tôi thấy quy hoạch đã ổn định. Trong thời gian tới chắc không có nhiều biến động lớn về việc nâng cấp, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Việc chủ đầu tư The Zei Mỹ Đình bán giá như vậy tôi thấy đúng là... trên trời".

CĐT hét giá "trên trời", chung cư tiền tỷ có thành "bom xịt"?

Liên hệ để được tư vấn qua số máy 0979.517.xxx đăng công khai trên website "zeimydinh.com", một nam nhân viên kinh doanh cho PV biết căn hộ The Zei Mỹ Đình có 02 phòng ngủ sẽ rơi vào khoảng 4,2 tỷ/căn.

Mức giá cao vút nhưng chủ đầu tư của The Zei Mỹ Đình là HD Mon Holdings lại không phải một "ông trùm" thực sự uy tín. Những lùm xùm của HD Mon Holdings và "người anh em" của The Zei là HD Mon City vẫn đang xảy ra khiến khách hàng có thích The Zei như thế nào thì vẫn phải lăn tăn suy nghĩ vì HD Mon City liền kề đầy rẫy băng rôn phản đối chủ đầu tư của cư dân.

Tuy nhiên, khi trao đổi cùng PV, nhân viên kinh doanh The Zei Mỹ Đình cũng trấn an rằng, đơn vị vận hành quản lý hai tòa nhà này (tức HD Mon City và The Zei Mỹ Đình) là hoàn toàn khác nhau..., dù cùng chủ sỡ hữu, đầu tư là HD Mon Holdings. Vấn đề đặt ra là: Dự án The Zei Mỹ Đình được lăng-xê rầm rộ nhưng lùm xùm từ "đàn anh" HD Mon City kế bên cùng tai tiếng từ chủ đầu tư và mức giá bán quá cao so với mặt bằng chung trên thị trường thì liệu khách hàng có dám mua hay đầu cơ?

