Mát mắt vườn sân thượng xanh tươi, 4 mùa ăn rau sạch ở Hải Dương

Cách đây gần 2 năm, vì lo cho sức khỏe gia đình trước những thông tin thực phẩm không an toàn do phun, tẩm nhiều hóa chất, thuốc kích thích độc hại, chị Mai Liên (Hải Dương) đã dành thời gian tìm hiểu và dọn dẹp, tận dụng khoảng sân thượng 30m2 của gia đình để trồng đủ các loại rau quả sạch. Chỉ với khoảng diện tích 30m2 nhưng nhờ biết cách khéo léo tận dụng không gian, sắp xếp hợp lý nên mỗi mùa, chị đều trồng được rất nhiều các loại rau, quả và hoa khác nhau. Chị Liên cho biết, thời gian đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị trồng cây nào chết cây ấy, những cây sống được cũng thường còi cọc, chậm lớn. Sau đó, chị dành thời gian tìm hiểu, tham gia các hội trồng cây, trồng rau, trồng hoa để học hỏi thêm. Nhờ sự miệt mài, cộng với niềm đam mê, chị đã tự tin hơn để có được vườn rau hoa xanh tốt, đẹp mắt như hiện tại. Để vườn rau luôn tươi tốt, hạn chế sâu bệnh, chị Liên thường làm đất rất kỹ. Theo chị đây là khâu rất quan trọng. Chị trộn kỹ đất với đất phù sa, xin bã cua, đầu cá nhỏ vùi xuống đất rồi phủ một lớp phân gà, phân lợn hoai mục ở dưới, trên cùng là lớp đất trộn trấu hun rất xốp. Chị cho hay, nên trồng rau theo mùa giúp cây lớn nhanh, đạt năng suất cao và cũng hạn chế được sâu bệnh. Vì diện tích sân thượng hạn chế nên để đủ rau ăn, chị thường trồng gối vụ các loại rau. Nhờ những kinh nghiệm đơn giản ấy, chị ít khi phải mua rau ngoài chợ. Theo chị Liên, khó khăn nhất là vận chuyển đất lên sân thượng, còn những công việc như chăm bón, tưới rau vì là sở thích nên cảm thấy không quá vất vả, ngược lại còn mang đến niềm vui mỗi ngày. Theo chị Liên, khó khăn nhất là vận chuyển đất lên sân thượng, còn những công việc như chăm bón, tưới rau vì là sở thích nên cảm thấy không quá vất vả, ngược lại còn mang đến niềm vui mỗi ngày. Với một người khá bận rộn với công việc ở cơ quan, trồng rau tuy chiếm nhiều thời gian nhưng mỗi ngày, được tự tay thu hoạch rau, được tự tưới nước, chăm bón, bắt sâu cho từng chậu rau, chị Mai Liên luôn cảm thấy được thư thái và thoải mái sau một ngày dạy học ở trường.

Cách đây gần 2 năm, vì lo cho sức khỏe gia đình trước những thông tin thực phẩm không an toàn do phun, tẩm nhiều hóa chất, thuốc kích thích độc hại, chị Mai Liên (Hải Dương) đã dành thời gian tìm hiểu và dọn dẹp, tận dụng khoảng sân thượng 30m2 của gia đình để trồng đủ các loại rau quả sạch. Chỉ với khoảng diện tích 30m2 nhưng nhờ biết cách khéo léo tận dụng không gian, sắp xếp hợp lý nên mỗi mùa, chị đều trồng được rất nhiều các loại rau, quả và hoa khác nhau. Chị Liên cho biết, thời gian đầu do chưa có nhiều kinh nghiệm nên chị trồng cây nào chết cây ấy, những cây sống được cũng thường còi cọc, chậm lớn. Sau đó, chị dành thời gian tìm hiểu, tham gia các hội trồng cây, trồng rau, trồng hoa để học hỏi thêm. Nhờ sự miệt mài, cộng với niềm đam mê, chị đã tự tin hơn để có được vườn rau hoa xanh tốt, đẹp mắt như hiện tại. Để vườn rau luôn tươi tốt, hạn chế sâu bệnh, chị Liên thường làm đất rất kỹ. Theo chị đây là khâu rất quan trọng. Chị trộn kỹ đất với đất phù sa, xin bã cua, đầu cá nhỏ vùi xuống đất rồi phủ một lớp phân gà, phân lợn hoai mục ở dưới, trên cùng là lớp đất trộn trấu hun rất xốp. Chị cho hay, nên trồng rau theo mùa giúp cây lớn nhanh, đạt năng suất cao và cũng hạn chế được sâu bệnh. Vì diện tích sân thượng hạn chế nên để đủ rau ăn, chị thường trồng gối vụ các loại rau. Nhờ những kinh nghiệm đơn giản ấy, chị ít khi phải mua rau ngoài chợ. Theo chị Liên, khó khăn nhất là vận chuyển đất lên sân thượng, còn những công việc như chăm bón, tưới rau vì là sở thích nên cảm thấy không quá vất vả, ngược lại còn mang đến niềm vui mỗi ngày. Theo chị Liên, khó khăn nhất là vận chuyển đất lên sân thượng, còn những công việc như chăm bón, tưới rau vì là sở thích nên cảm thấy không quá vất vả, ngược lại còn mang đến niềm vui mỗi ngày. Với một người khá bận rộn với công việc ở cơ quan, trồng rau tuy chiếm nhiều thời gian nhưng mỗi ngày, được tự tay thu hoạch rau, được tự tưới nước, chăm bón, bắt sâu cho từng chậu rau, chị Mai Liên luôn cảm thấy được thư thái và thoải mái sau một ngày dạy học ở trường.