“Hồ sơ đen” của dự án The Park Residence bị cưỡng chế

Ngày 9/4, Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM cho biết vừa ra quyết định buộc cưỡng chế, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả với Công ty cổ phần Phú Hoàng Anh đối tại dự án khu cao ốc căn hộ Phú Hoàng Anh (tên thương mại là The Park Residence). Ảnh: Baophapluat. The Park Residence (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) là dự án do Công ty CP Phú Hoàng Anh làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra, Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM xác định, Công ty CP Phú Hoàng Anh đã có nhiều vi phạm khi xây dựng không đúng thiết kế được phê duyệt tại chung cư The Park Residence. Ảnh: Muaban. Cụ thể, chủ đầu tư đã tự ý xây mái hiên trước khối B3, B4 diện tích, 5,5 x 116m. Xây thêm vách ngăn tại tầng trệt block B3, “biến” Phòng sinh hoạt cộng đồng và Văn phòng ban quản lý thành 4 căn thương mại. Xây dựng thêm 2 phòng kho tại nhà sinh hoạt cộng đồng, phát sinh thang bộ; dựng thêm thang sắt tại block A2. Ảnh: Baophapluat. Với những sai phạm trên, Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng với Công ty Phú Hoàng Anh và buộc tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm. Ảnh: Baophapluat. Thời hạn để tự khắc phục hậu quả là 15 ngày. Quá thời hạn, nếu chủ đầu tư không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định. Ảnh: Cafeland. Trước đó, UBND TP HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường, Công an thành phố, UBND quận 9 và huyện Nhà Bè kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ đầu tư (nếu có) tại dự án The Park Residence và thông báo kết quả đến Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30/3. Ảnh: Báo Đầu tư Bất động sản. Tháng 12/2018, nhiều cư dân sống tại chung cư The Park Residence đã tụ tập căng băng rôn để phản đối chủ đầu tư về hàng loạt bất đồng tại chung cư này. Ảnh: Infonet. Theo đó, trong quá trình sử dụng căn hộ, cư dân phát hiện chủ đầu tư có nhiều lỗi kỹ thuật trong thi công dự án. Vật liệu hoàn thiện lắp đặt trong căn hộ đã bị chủ đầu tư tự ý thay đổi, không tương xứng về chất lượng như cam kết trong hợp đồng mua bán. Ảnh: Internet. Ngoài ra, dù đã có thông báo bàn giao nhà cư dân gần hai năm nhưng cư dân vẫn chưa được chủ đầu tư cung cấp bất kỳ thông tin nào về biên bản chấp nhận nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, nghiệm thu an toàn PCCC. Chủ đầu tư cũng chưa tiến hành tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị. Ảnh: Congly. Trước khi bị xử phạt lần này, Công ty cổ phần Phú Hoàng Anh từng bị Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM phạt 2 lần với tổng số tiền 1,75 triệu đồng. Ảnh: Youtube.. Cụ thể, ngày 15/6/2017 chủ đầu tư chung cư The Park Residence bị phạt 750.000 đồng về hành vi không báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng để kiểm tra theo quy định đối với công trình phải được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Baophapluat. Cũng với hành vi nêu trên, ngày 2/10/2017 Công ty CP Phú Hoàng Anh lại bị phạt tiếp 1 triệu đồng. Ảnh: Baophapluat. Video: Bạn làm gì khi cháy chung cư? Nguồn: VTC.

