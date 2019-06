Dự án Laimain City ở Sài Gòn bị phạt vì xây không phép

UBND quận 2 (TP.HCM) mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1502/QĐ-XPVPHC đối với HDTC do có hành vi tổ chức thi công công trình khi không có giấy phép xây dựng.

Cụ thể, HDTC là chủ đầu tư dự án Laimain City. Dự án này thi công khi chưa có giấy phép xây dựng. Từ đó, HDTC bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng và yêu cầu tạm dừng thi công xây dựng dự án Laimain City.

Dự án Laimain City có quy mô 131 ha dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 13.000 căn hộ. Ảnh: Khoa học & Đời sống.

Quyết định này cho biết HDTC đã có hành vi tổ chức thi công xây dựng khi không có giấy phép đối với dự án chung cư CC04 (tại ngã giao đường Trần Lựu và đường vành đai phía tây - đường số 37). Dự án này thuộc khu D của khu đô thị An Phú - An Khánh (rộng 131 ha) tại phường Bình An, quận 2, TP.HCM.