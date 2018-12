Chung cư The Gold View “5 sao” mà nhếch nhác, nhốn nháo, thiếu thiết bị

Chung cư cao cấp mà nhốn nháo, nhếch nhác

Đã hơn 6 tháng trôi qua, chủ đầu tư và ban quản lý chung cư The Gold View (viết tắt TGV, số 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM) vẫn không trả lời rõ ràng và không cam kết thời gian cụ thể để nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện ích của chung cư.

Chung cư TGV do Công ty May Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư và Công ty TNR Holding Việt Nam (thành viên của Công ty TNG Holding Việt Nam) phát triển dự án, Công ty Savill là đơn vị quản lý.

Theo phản ánh của cư dân, căn hộ TGV trước đây được chủ đầu tư quảng cáo, truyền thông là khu phức hợp chung cư cao cấp có “đẳng cấp bậc nhất trung tâm TP HCM”, nên họ đã tin tưởng ký kết hợp đồng mua bán, sau đó nhận bàn giao căn hộ chuyển vào sinh sống từ cuối năm 2017 đến nay. Trong suốt thời gian qua, các cư dân và ban đại diện chung cư đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư và ban quản lý chung cư thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp hoặc thư điện tử để phản ánh những bức xúc.

Người dân căng băng rôn phản đối chủ đầu tư không bàn giao căn hộ đúng hợp đồng.

Cư dân cho rằng vấn đề an ninh ở đây thiếu an toàn, đe dọa tính mạng của con em và gia đình họ hàng ngày. Cụ thể, hệ thống camera an ninh tại các tầng chưa được trang bị đầy đủ nên không quan sát hết khu vực hành lang. Việc kiểm soát người ra vào The Gold View khá lỏng lẻo. Thậm chí, người lạ có thể xuống hầm đi thang máy lên các tầng mà không ai bị ngăn chặn.

Về vấn đề vệ sinh, số thùng rác ở từng tầng của mỗi tháp chưa đáp ứng nhu cầu, trong khi lịch thu gom rác hàng ngày chưa rõ bao nhiêu lần vì tình trạng tồn ứ rác sinh hoạt và rác công trình xảy ra thường xuyên. Thiết kế sàn xi măng của buồng đệm trước khi vào phòng rác ở tháp A khiến vệ sinh khu vực này nhếch nhác, công tác lau rửa khó hơn so với sàn gạch men.

Đặc biệt, theo cư dân tòa nhà, một số căn hộ có người sử dụng chất kích thích, chơi bóng cười, sử dụng ma tuý. Những người này mở nhạc, tổ chức “bay lắc” trong căn hộ suốt đêm khiến những căn hộ liền kề, trên và dưới bị ô nhiễm tiếng ồn. “Những đối tượng này còn phê thuốc khi ra khỏi căn hộ khiến an ninh, tính mạng của cư dân bị đe dọa” - một cư dân cho biết. Điều đáng nói, hiện trạng này chưa được xử lý triệt để dù cư dân đã nhiều lần phản ánh tới ban quản lý. Thậm chí có “dân chơi” trả căn hộ này chuyển sang căn hộ khác để “bay lắc”.

Bàn gia căn hộ thiếu thiết bị, nhiều hạng mục dang dở

Chưa dừng lại ở đó, cư dân TGV còn nỗi lo về an toàn PCCC. Khả năng sẵn sàng của hệ thống PCCC cùng năng lực vận hành của lực lượng PCCC tại chỗ chưa tạo được sự yên tâm cho cư dân. Chủ đầu tư đưa dân vào ở từ cuối năm 2017 những đến ngày 28 và 29/6/2018 còn tổ chức kiểm tra liên động lần thứ 3. Những buổi kiểm tra liên động này cư dân trong phòng ngủ hầu như không nghe được chuông còi báo cháy, khiến cư dân rất bất an.

Theo cư dân, chất lượng thiết bị báo khói, báo nhiệt trong căn hộ chưa được xác định bằng văn bản của chủ đầu tư, ban quản lý; sau khi nhận thô căn hộ, tổ chức xây dựng, làm trục vào hệ thống, hiện chưa có kết quả sửa chữa và kết nối hệ thống tòa nhà. Lỗi báo cháy giả tại TGV vẫn thường xảy ra.

Phía cư dân cho rằng, phong cách làm việc của bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty TNR Holding Việt Nam chưa tốt, cách ứng xử trịnh thượng, không chuẩn mực với chủ căn hộ, trả lời lòng vòng mất thời gian của cư dân, có dấu hiệu lừa dối khách hàng.

Cụ thể, cư dân TGV tố chủ đầu tư bàn giao căn hộ thiếu thiết bị và hạng mục so với hợp đồng. Sau đó, chủ đầu tư đã chấp nhận bổ sung một số trang thiết bị còn thiếu, bồi hoàn ổ cắm điện, ổ cấp nước ở lo gia theo mức 2,5 triệu đồng/căn. Tuy nhiên, theo văn bản mới nhất của bộ phận chăm sóc khách hàng TNR, chủ đầu tư vẫn chưa chấp nhận một số hạng mục khác còn thiếu so với hợp đồng.

Chậu rửa âm bếp căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ, bồn tắm, chuông cửa trong căn hộ… còn thiếu và cố tình ràng buộc chủ căn hộ nhận tiền bồi hoàn ổ cắm điện, ổ cấp nước ở lô gia. Sau khi nhận 2,5 triệu đồng sẽ chấp nhận TNR đã hoàn thành trách nhiệm. Trong khi đó những nhà trẻ, trung tâm gym, trung tâm thương mại… chưa biết khi nào đưa vào vận hành.

Ngoài ra, cư dân cho rằng chưa thực hiện việc đóng phí quản lý vận hành toà nhà TGV đến hạn vào ngày 25/7 và phí của những tháng tiếp theo. Giải thích cho việc không đóng phí quản lý, đại diện cư dân cho biết: “Căn cứ vào nội dung thoả thuận trong các hợp đồng mua bán giữa hai bên, khoản phí vận hành nhà chung cư dùng để thanh toán cho các danh mục dịch vụ. Bao gồm quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị thuộc phần sở hữu chung của toà nhà, cung cấp các dịch vụ đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường.

“Thực tế, các dịch vụ an ninh, bảo vệ, vệ sinh đến các dịch vụ khác phục vụ cư dân đều yếu kém và không thể xem TGV đang hoạt động bình thường khi cư dân đang sống trong sợ hãi, lo lắng và có nhiều bức xúc vì những đóng góp của cư dân không được lắng nghe và cải thiện triệt để” - một cư dân bức xúc.

Cư dân TGV cho rằng những vấn đề nêu trên và việc chậm giải quyết của chủ đầu tư và ban quản lý đã có dấu hiệu vi phạm hợp đồng mua bán giữa 2 bên. Do đó, cư dân TGV kiến nghị chủ đầu tư cung cấp bằng văn bản, có xác nhận của cấp có thẩm quyền, các chứng nhận toà nhà TGV đủ điều kiện khai thác, đưa vào sử dụng. Toàn bộ chuẩn mực chất lượng dịch vụ và tiện ích của TGV với tư cách là “một khu phức hợp cao cấp”. Quy trình, quy định về quản lý, vận hành TGV theo quy chuẩn Savills, biên bản nghiệm thu các thiết bị, đấu nối PCCC tại các tầng, mỗi tháp… phải cung cấp cho toàn bộ cư dân.