CĐT Phúc Khang thu tiền “đất trống” Rome by Diamond Lotus: Sai phạm thế nào?

Phúc Khang "che mắt" khách hàng thu tiền “đất trống” Rome by Diamond Lotus thế nào?

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin dự án Rome by Diamond Lotus đang cố tình làm trái với quy định của pháp luật khi mà dự án này mới chỉ là bãi đất trống nhưng chủ đầu tư vẫn mạnh tay thu tiền của khách hàng. Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, dự án tọa lạc tại số 50 Đại lộ Mai Chí Thọ (phường An Phú, quận 2, TP HCM) do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phúc Khang Corporation) làm chủ đầu tư,

Khi PV vào vai một khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án, một nhân viên tư vấn cho biết Rome by Diamond Lotus đã mở bán được khoảng trên 50% tổng số căn hộ: “Nếu khách hàng có nhu cầu mua sẽ làm phiếu giữ chỗ trị giá 100 triệu đồng. Đến ngày mở bán, nếu đồng ý thì công ty sẽ chuyển sang thành tiền đặt cọc, sau 7 ngày khách hàng tiếp tục đóng 10% giá trị căn hộ cho công ty”.

Tương tự, một nam nhân viên khác tên N., của Phúc Khang Corporation cho biết thêm: “Bên em là chủ đầu tư dự án luôn. Anh chọn được căn nào em sẽ báo giá cho anh. Ví dụ căn 6 tỷ thì anh sẽ thanh toán trước 600 triệu đồng rồi cứ 3 tháng, anh thanh toán một lần. Thanh toán từ nay cho đến mà nhà gần xong thì anh thanh toán 50% hợp đồng. Lúc bước vô nhà, anh phải thanh toán 45% nữa rồi nhận nhà.

Đến ngày 28/7, bên em tổ chức lễ mở bán, ký cọc, thông báo chiết khấu và thanh toán cho khách. Nếu hôm đó khách hàng đã cọc tiền mà không muốn mua căn hộ nữa thì bên em sẽ hoàn trả lại tiền (!?). Dự kiến dự án sẽ bàn giao căn hộ vào tháng 10/2021”.

Thông tin mở bán và quảng cáo dự án Rome by Diamond Lotus rầm rộ là thế, song như đã đưa tin, ghi nhận thực tế của PV vào ngày 6/7, bên ngoài dự án vẫn chỉ đang quây quanh bằng hàng rào chắn sơ sài. Phía bên trong là một bãi đất trống được tập kết một ít vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. Duy nhất một chiếc máy cần cẩu được đặt đứng bất động bên trong bãi đất của dự án này.