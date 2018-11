Bên trong ngôi làng toàn dinh thự triệu “đô” ở Mỹ

Ngôi làng nhỏ Sagaponack nằm ở The Hamptons, khu vực gồm các cộng đồng ven biển giàu có Long Island, New York, cách thành phố New York 2,5 giờ lái xe. Giá rao bán trung bình của một căn nhà tại Sagaponack là 7,1 triệu USD. Theo một nghiên cứu của GoBankingRates, một người cần kiếm được ít nhất 853.738 USD/năm mới có thể sống thoải mái ở đây. Chỉ có dân số 491 người, làng Sagaponack gồm toàn những căn nhà triệu USD của giới nổi tiếng và doanh nhân. Nhìn từ trên cao, có thể thấy nhiều căn nhà có bể bơi và sân tennis. Theo Curbed, năm 2011, người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Fallon đã mua căn nhà này tại Sagaponack với giá 5,5 triệu USD. CEO Lloyd Blankfein của Goldman Sachs từng sống tại căn nhà này. Năm 2016, ông bán nó với giá 13 triệu USD, Theo Wall Street Journal. Tỷ phú Ira Rennert là chủ nhân dinh thự trước biển với 29 phòng ngủ, 39 phòng tắm này tại làng Sagaponack. Theo một môi giới bất động sản, căn nhà này được Rennert xây dựng vào những năm 1990 và có giá khoảng 500 triệu USD vào năm 2015. Dinh thự có một rạp chiếu phim 164 chỗ ngồi, 2 sân tennis, garage sức chứa 100 ôtô, khu giải trí rộng gần 1.000 m2 với 1 sân bóng rổ và đường ném bowling 2 làn. Nam ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Billy Joel từng sống trong dinh thự này nhưng đã bán nó với giá 19 triệu USD vào năm 2014, theo Newsday. Nhiều căn nhà xa hoa nằm nấp sau những rặng cây và hàng rào cao. Sagaponack là một trong ít nơi tại Mỹ giữ được ngôi trường một phòng học - có biệt danh "ngôi trường nhỏ màu đỏ". Nhà hàng Hy Lạp tại làng Sagaponack - nơi bán rượu vang có giá tới 2.280 USD/chai.

