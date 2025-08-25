Nguyên Bí thư, Chủ tịch Cần Thơ nộp lại hàng chục nghìn USD nhận của doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã làm rõ đường đi số tiền hàng chục nghìn USD được lãnh đạo CIPCO hối lộ nguyên lãnh đạo TP. Cần Thơ (cũ) để xin dự án.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 cựu lãnh đạo, cán bộ Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO), về hai hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Kết luận được đưa ra sau khi cơ quan điều tra làm rõ hành vi lãnh đạo công ty này thu gần 1 tỷ đồng tiền thuê đất nhưng để “ngoài hợp đồng” và tiền, quà biếu lãnh đạo TP. Cần Thơ (cũ) để “chạy dự án” Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm ông Đặng Minh Thừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CIPCO), Trần Văn Phúc (Tổng giám đốc CIPCO), Trương Văn Tiên (Trưởng phòng kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó phòng kế hoạch kinh doanh).

Đặng Minh Thừa trước thời điểm bị bắt.

Những lần biếu quà xin dự án

Theo kết luận điều tra, năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận tìm hiểu đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai tại Cần Thơ. Tuy nhiên, dự án này đã được Cần Thơ chấp thuận cho Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tìm hiểu đầu tư.

Do đó, ông Thừa, Phúc cùng các thành viên tổ phát triển dự án của CIPCO đã bàn bạc việc đăng ký lịch làm việc, chuẩn bị quà biếu cho Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ và một số cá nhân liên quan nhằm xin chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án.

Cụ thể, ông Thừa liên hệ với ông Lã Thành Trung - thư ký của ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũ) để xin lịch gặp. Sau khi được thông báo lịch, ông Thừa chỉ đạo Phúc chuẩn bị quà.

Phúc đề xuất số tiền 10.000 USD, Thừa đồng ý. Phúc sau đó giao Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - kế toán trưởng và Nguyễn Văn Cẩn - cán bộ CIPCO làm thủ tục tạm ứng. Ngày 24/11/2023, Nguyễn Thị Thanh Thoảng làm thủ tục tạm ứng 250 triệu đồng; số tiền này được Hạnh đổi thành 10.000 USD và mua thêm một chai rượu, rồi giao lại cho Phúc. Cùng ngày, Thừa, Phúc và Tiên đến Thành ủy Cần Thơ gặp ông Hiếu.

Khi vào làm việc, Thừa báo cáo kết quả kinh doanh của CIPCO và bày tỏ mong muốn đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Ông Hiếu cho biết đã có doanh nghiệp khác tìm hiểu dự án, đồng thời gợi ý CIPCO nghiên cứu các dự án khác ở Vĩnh Thạnh và Ô Môn. Kết thúc buổi gặp, Thừa thay mặt CIPCO tặng túi quà (gồm 10.000 USD và chai rượu).

Trụ sở Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).

Tiếp đó, Phúc liên hệ với ông Nguyễn Văn Vinh - Chánh Văn phòng UBND TP. Cần Thơ nhờ sắp xếp lịch gặp ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ (cũ).

Theo sự thu xếp của Vinh, Phúc và Tiên đến trụ sở để gặp ông Trường theo lịch hẹn (trước Tết Nguyên đán 2024), nhưng ông Trường bận công tác. Trước chuyến đi, Phúc chuẩn bị 2 phần quà, một bộ ấm chén Minh Long kèm phong bì 5.000 USD tặng ông Vinh; và một bộ ấm chén Nhật cùng phong bì 10.000 USD định tặng ông Trường. Do không gặp được, Phúc gửi lại phần quà của ông Trường cho Vinh; sau đó Vinh nhờ ông Võ Chí Xinh - Phó Chánh Văn phòng, thư ký của ông Trường chuyển giúp.

Ngày 20/2/2024, theo lời mời của ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch HĐTV SCIC cùng đoàn công tác đến làm việc với Thành ủy và CIPCO. Trước buổi gặp, Thừa chỉ đạo Phúc chuẩn bị quà tặng cho ông Hiếu, ông Thành và đoàn. Phúc tiếp tục giao Hạnh và Cẩn tạm ứng 600 triệu đồng, đổi thành 20.000 USD và 92 triệu đồng. Quà chuẩn bị gồm: 10.000 USD và chai rượu tặng ông Hiếu, và quà cho 3 cá nhân trong đoàn của SCIC.

Trong buổi làm việc, ông Thành đề nghị ông Hiếu tạo điều kiện cho CIPCO nghiên cứu dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai; ông Hiếu ghi nhận nhưng cũng khuyến nghị CIPCO xem thêm dự án tại Vĩnh Thạnh. Sau đó, giỏ quà được đặt trong phòng làm việc nhưng chưa xác định ai trực tiếp trao cho ông Hiếu.

Buổi chiều cùng ngày, CIPCO tổ chức tiệc tại nhà hàng Diamond Palace mời cơm đoàn SCIC. Phúc chỉ đạo chuẩn bị thêm 3 phần quà (tiền và tôm khô) gửi đoàn. Tuy nhiên, sau điều tra, các bên liên quan đều không thừa nhận việc trực tiếp tặng - nhận quà này.

Ngày 28/2/2024, Thừa, Phúc và Tiên tiếp tục đến gặp ông Trần Việt Trường tại UBND TP. Cần Thơ. Phúc chuẩn bị phong bì 10.000 USD và một chai rượu. Trong buổi làm việc, Thừa báo cáo kết quả làm việc với ông Hiếu và bày tỏ nguyện vọng được UBND thành phố ủng hộ CIPCO đầu tư dự án Cờ Đỏ - Thới Lai. Ông Trường bày tỏ đồng tình và hướng dẫn công ty làm việc với các sở, ngành liên quan. Kết thúc, Thừa trao quà đã chuẩn bị cho ông Trường.

Ngày 1/3/2024, CIPCO gửi thư ngỏ đến UBND TP. Cần Thơ đề nghị được nghiên cứu, đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Đến ngày 26/3/2024, UBND TP. Cần Thơ ban hành công văn đồng ý cho CIPCO tiếp cận thông tin phục vụ khảo sát, lập thủ tục đầu tư.

Cựu lãnh đạo Cần Thơ nộp trả 40.000 USD

Kết quả điều tra xác định, Thừa và Phúc đã nhiều lần chỉ đạo nhân viên CIPCO tạm ứng tiền với danh nghĩa thực hiện dự án, nhưng thực chất dùng để biếu quà cho lãnh đạo TP. Cần Thơ nhằm tranh thủ ủng hộ

Ông Nguyễn Văn Hiếu và ông Trần Việt Trường đã thừa nhận có nhận quà (mỗi người 20.000 USD, đã nộp lại). Ông Nguyễn Văn Vinh thừa nhận nhận 5.000 USD và bộ ấm chén, nhưng đã sử dụng số tiền này nên khắc phục bằng cách nộp lại 2 lượng vàng SJC và trả lại hiện vật. Tổng cộng, CIPCO đã chi ra 45.000 USD cùng hiện vật để “chạy dự án” khu công nghiệp trên.

Cơ quan điều tra kết luận: Hành vi của Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ; còn Phúc, Tiên, Trung phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Riêng hành vi nhận quà của các ông Hiếu, Trường và Vinh chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý về tội "Nhận hối lộ", do những người này khai đây là “quà Tết doanh nghiệp tặng”.