Cuộc sống của ái nữ con nhà siêu giàu ở Hong Kong

Elly Lam (tên thật: Eleanor Lam) sinh năm 1990, là con gái của tỷ phú Hong Kong Peter Lam và cựu diễn viên Đài Loan Lynn Hsieh. Dưới sự hậu thuẫn của cha, Elly có cuộc sống đầy đủ, thường xuyên du lịch vòng quanh thế giới, xuất hiện bên siêu xe, chuyên cơ riêng đắt tiền hay du thuyền sang trọng. Thừa hưởng nét đẹp kiều diễm, sắc sảo từ người mẹ diễn viên, Elly có vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt to, sống mũi cao, thân hình gợi cảm. Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế tại Đại học Pepperdine (Mỹ), ái nữ lại quyết định chuyển sang lĩnh vực truyền thông khi đầu quân về công ty Media Asia của cha. Tại đây, Elly nắm giữ vai trò phó chủ tịch. Rich kid kết hôn với nhà đầu tư mạo hiểm Kent Ho và có với nhau một con trai. Angel Lee (19 tuổi) là con gái của ông trùm bất động sản Hong Kong Robert Lee (Lý Trí Khang). Mẹ cô là diễn viên nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990 Lương Uyển Tĩnh (Anh hùng xạ điêu, Hồ sơ trinh sát 3, Hồ sơ công lý). Angel Lee hiện là sinh viên Đại học Hong Kong chuyên ngành luật. Năm 2018, cô từng là một trong số ít cô gái tham dự vũ hội Le Bal, sự kiện thường niên chỉ dành cho tiểu thư con nhà danh giá trên thế giới. Angel Lee cho biết cha mẹ giấu cô khả năng tài chính của gia đình. Trước đây, cô tưởng bố là một thương gia bình thường. "Mãi tới khi tốt nghiệp cấp ba, mẹ mới nói với tôi về điều kiện gia đình. Bà bảo tôi không cần quá cực nhọc và áp lực, hãy tận hưởng quá trình học tập, trưởng thành", cô trả lời phỏng vấn tạp chí QQ. Jocelyn Choi (sinh năm 1993) là cháu gái “vua hải sản Hong Kong” quá cố Choi Kai Yau. Cha của Choi là Jonathan Choi Koon Sum - Chủ tịch Tập đoàn Sunwah kiêm Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hong Kong (CGCC). Theo truyền thông xứ Cảng Thơm, Jocelyn Choi là người thừa kế gia sản nhà họ Choi. Cô được cho có khối tài sản trị giá 4 tỷ HKD (hơn 516 triệu USD). Nhờ xuất thân trâm anh thế phiệt, ái nữ nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Tuy nhiên, Jocelyn từng nhiều lần khẳng định cô không muốn được mọi người ưu ái chỉ vì gia thế, mà muốn tự lực phát triển sự nghiệp trong làng giải trí. Jocelyn Choi tự mô tả mình là diễn viên tự do. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của cô chưa mấy nổi bật. Thái Gia Di (tên tiếng Anh là Crystal Choi, sinh năm 1982) cũng là một trong những cái tên thuộc hội con nhà gia thế tại Hong Kong. Gia Di là ái nữ của "vua đồ chơi" Hong Kong Thái Chính Minh (Francis Choi, 73 tuổi) - Chủ tịch công ty sản xuất đồ chơi Early Light International với khối tài sản 6,6 tỷ USD. Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Kế toán tại ĐH Boston (Mỹ), tiểu thư họ Thái gia nhập đế chế kinh doanh của gia đình vào năm 2003. Gia Di gây ấn tượng bởi vốn hiểu biết trong ngành tài chính và có năng lực kinh doanh. Năm 25 tuổi, cô trở thành CEO của Hong Kong Health Check - công ty do cha cô thành lập. Nữ doanh nhân Perenna Kei từng lọt vào danh sách những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn vào năm 2018, bên cạnh những cái tên nổi tiếng khác như ông chủ Facebook Mark Zuckerberg hay “hot girl số 1 Hollywood” Kylie Jenner. Ở tuổi 30, Kei nắm giữ 85% khối tài sản của gia đình, điều hành tập đoàn Logan Property Holdings. Tổng tài sản của cô lên tới 1,3 tỷ USD.

