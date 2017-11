10 nhân vật mới làm thay đổi thế giới năm 2017

"Hoàng tử băng" nước Mỹ nắm giữ thành tích cao trong nhiều cuộc thi Trượt băng nghệ thuật: Vô địch giải Four Continent 2017, HCB Grand Prix 2016-2017, vô địch toàn nước Mỹ 2017, HCV Junior Grand Prix Final 2015-2016 và HCĐ giải trẻ thế giới 2014.

9X làm nên lịch sử tại giải "Vô địch Trượt băng nghệ thuật toàn nước Mỹ" vào tháng 1 năm nay khi thực hiện 5 cú nhảy quadruple jumps gồm toe loop, salchow, loop, flip và lutz. Cậu là VĐV trượt băng duy nhất trên thế giới thực hiện được điều này.

Chen được kỳ vọng đoạt HCV tại Olympic Pyeongchang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc. Cậu đang truyền cảm hứng cho các VĐV trượt băng trẻ trên thế giới, đặc biệt ở Mỹ.

Gurmehar Kaur (20 tuổi, nhà hoạt động hòa bình) Sinh viên ngành Văn học Anh tại trường nữ Lady Shri Ram thuộc ĐH Delhi (Ấn Độ) hiện là đại sứ của Postcards for Peace - tổ chức từ thiện giúp xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị trong xã hội.

9X khởi xướng chiến dịch #ProfileForPeace vào tháng 4/2016 nhằm kêu gọi ủng hộ thiết lập mối quan hệ hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan, chiến dịch Save DU chống lại Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) - tổ chức sinh viên trực thuộc đảng cầm quyền Bharatiya Janata - vào tháng 2 vừa qua.

Dù bị đe dọa giết, hãm hiếp, 9X quyết không im lặng. Cuốn hồi ký "Small Acts of Freedom" của cô sẽ được xuất bản vào năm 2018. Tạp chí Time gọi Gurmehar Kaur là "chiến binh tự do ngôn luận".

Giannis Antetokounmpo (22 tuổi, VĐV bóng rổ) "Gã khổng lồ Hy Lạp" cao 2,11 m là cầu thủ tiêu biểu cho thế hệ siêu sao mới trỗi dậy tại NBA (giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp khu vực Bắc Mỹ).

Dưới thời của HLV Jason Kidd tại Milwaukee Bucks, Antetokounmpo trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử NBA kết thúc mùa giải 2016-2017 nằm trong top 20 ghi điểm, bắt bóng bật bảng, hỗ trợ, cướp bóng và chặn bóng.

Tuổi thơ lăn lộn kiếm sống bằng việc bán các vật phẩm lưu niệm cho du khách trên đường phố Athens (Hy Lạp) thôi thúc nam VĐV thường xuyên làm từ thiện. Anh tài trợ học bổng cho một sinh viên ở Hy Lạp và ấp ủ dự định xây dựng nhiều trường học.

Dua Lipa (22 tuổi, ca sĩ) Khi Lipa 11 tuổi, cha mẹ cô chuyển nhà từ Anh sang Kosovo chỉ để dập tắt ước mơ làm ca sĩ của cô. Tuy nhiên, 9X vẫn đăng tải các clip cover lên YouTube vào năm 14 tuổi. Một năm sau, cô một mình tới London với quyết tâm theo đuổi sự nghiệp cầm mic.

Lipa nổi lên như hiện tượng mới của làng nhạc pop thế giới, truyền cảm hứng cho người trẻ dám theo đuổi đam mê đến cùng. 9X sáng lập quỹ Sunny Hill nhằm hỗ trợ các chương trình từ thiện và nghệ thuật ở Kosovo.

Dua Lipa thường thể hiện quan điểm trên Twitter có gần 1 triệu fan như ủng hộ vấn đề kiểm soát súng, bảo vệ quyền phụ nữ, hỗ trợ các ngôi sao nhạc pop mới phát triển sự nghiệp.

John Boyega (25 tuổi, diễn viên) Diễn viên, nhà sản xuất người Anh gốc Nigeria nổi tiếng khắp thế giới với vai chính Finn trong phim "Star Wars: The Force Awakens" - phần 7 của series bom tấn "Star Wars".

Bỏ ngoài tai mọi định kiến phân biệt chủng tộc, Boyega hoàn thành xuất sắc vai diễn, nhận được sự công nhận của khán giả và nhà phê bình. Nhờ đó, anh nhận được nhiều giải thưởng cho diễn viên mới xuất sắc.

Tháng 1/2016, 9X thành lập công ty sản xuất phim của riêng mình và khởi động với loạt hoạt động ấn tượng, hợp tác với nhiều ngôi sao Hollywood.

Linda Mugaruka (25 tuổi, chuyên gia kiểm định chất lượng cà phê) Mugaruka hiện là một trong số rất ít chuyên gia đánh giá cà phê ở Cộng hòa Dân chủ Congo và là người phụ nữ duy nhất. 9X có chứng chỉ Q - cấp cao nhất về năng lực kiểm định chất lượng cà phê.

Công việc của Mugaruka giúp người gieo trồng và sản xuất cà phê tại Congo tạo ra dòng sản phẩm tốt nhất, thu hút thương nhân quốc tế. Điều này tạo rất nhiều việc làm, góp phần giảm tình trạng thất nghiệp ở quốc gia Trung Phi.

9X làm việc tại phòng kiểm định cà phê ở thành phố Bukavu - nơi hàng tuần cô mở lớp hướng dẫn phụ nữ Congo đánh giá kết cấu, hương vị… cà phê.

Hanne Gaby Odiele (29 tuổi, người mẫu) 1,7% dân số thế giới sinh ra với hiện tượng liên giới tính hay lưỡng tính (intersex), nghĩa là họ có bộ phận sinh dục bên ngoài và cơ quan sinh sản bên trong bất thường. Hanne Gaby Odiele (người Bỉ) là siêu mẫu lưỡng tính đầu tiên trên thế giới.

Odiele sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để nâng cao nhận thức về tình trạng lưỡng tính như góp phần ngăn chặn các cuộc phẫu thuật tiến hành trên trẻ em lưỡng tính dẫn tới vô sinh, rối loạn tâm thần.

Siêu mẫu 8X hiện là phát ngôn viên cấp cao của Advocates for Intersex Youth - tổ chức hoạt động tích cực nhằm giúp người lưỡng tính không sợ hãi bản thân và ngăn chặn sự kỳ thị trong xã hội.

Lily Singh (29 tuổi, YouTuber) Nữ rapper, diễn viên kiêm vũ công người Canada gốc Ấn Độ sở hữu kênh YouTube triệu đô "Superwoman" với 12,5 triệu fan và 2 tỷ lượt xem trên toàn thế giới.

8X thường xuyên đăng tải video thuộc nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các vấn đề xã hội nhức nhối như phân biệt chủng tộc, thu hút khách mời nổi tiếng Michelle Obama và James Franco.

Lily Singh tận dụng danh tiếng của mình để lên tiếng đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ trong xã hội hiện đại thông qua các tổ chức như UNICEF và quỹ Malala.

Sebastian Kurz (31 tuổi, ngoại trưởng Áo) Ông là gương mặt nổi bật trên chính trường châu Âu: Trở thành ngoại trưởng trẻ nhất thế giới ở tuổi 27 và sắp tới có thể là thủ tướng trẻ nhất thế giới.

Không những tài ba, ông Kurz còn "đốn tim" các thiếu nữ với vẻ đẹp trai, lịch lãm như tài tử. Ông luôn tỏ ra thoải mái trong bộ vest ôm sát, sơ mi trắng thanh lịch, không bao giờ đeo cà vạt khi xuất hiện trước công chúng.

BBC nhận định Sebastian Kurz là chính trị gia duy nhất tại Áo tạo được làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt kể từ năm 2008. Chuyện tình 13 năm của tân thủ tướng Áo với bạn gái Susanne Their (30 tuổi, viên chức ở Bộ Tài chính Áo) cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nayib Bukele (35 tuổi, thị trưởng TP San Salvador, El Salvador) Để làm giảm tỷ lệ thanh thiếu niên tại thủ đô San Salvador (thành phố có tỷ lệ giết người cao nhất nhì thế giới) tham gia vào các băng đảng tội phạm đường phố, ông Bukele khuyến khích họ chơi trượt ván, bóng đá, phát triển nghệ thuật đường phố, thay vì sử dụng súng đạn.

Nam thị trưởng cho rằng cách đàn áp tội phạm bằng bạo lực không loại trừ được gốc rễ tệ nạn. Bởi vậy, ông tăng cường công tác xã hội, xây dựng sân bóng, thư viện, công viên, chợ, trung tâm cộng đồng bằng tiền thuế và quỹ tài trợ.

Nayib Bukele tin rằng việc cải tạo không gian công cộng có thể thay đổi tư duy của giới trẻ. Tỷ lệ giết người của thành phố đã giảm 16% trong năm đầu tiên của ông Bukele nắm quyền. Số vụ giết người trên toàn quốc cũng giảm.

