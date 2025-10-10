“Ngôi nhà ước mơ” của thiếu nhi TP HCM chính thức được khởi công

Với vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, Cung Thiếu nhi TP HCM hứa hẹn trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa hiện đại nhất cho trẻ em thành phố.

Sáng 10/10, UBND TP HCM tổ chức lễ khởi công dự án Cung Thiếu nhi TP HCM tại phường An Khánh. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.124 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM làm chủ đầu tư; Cung Thiếu nhi TP HCM (thuộc Thành Đoàn) là đơn vị thụ hưởng.

Phối cảnh thiết kế dự án Cung Thiếu nhi TPHCM khi dự kiến hoàn thành năm 2028

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng gần 40.000m², tổng diện tích sàn hơn 38.000m², gồm 10 tầng (1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 9 tầng lầu). Cung Thiếu nhi tích hợp nhiều hạng mục hiện đại: 4 khán phòng, 6 rạp chiếu phim, hội trường đa năng 600 chỗ, khu học nghệ thuật – kỹ thuật – năng khiếu, hồ bơi và khu thể chất.

Không gian ngoài trời được quy hoạch xanh mát với quảng trường nước, khán đài 1.308 chỗ có mái che, và công viên nhỏ để trẻ em vui chơi, khám phá. Dự án cũng ứng dụng hệ thống quản lý thông minh (BMS) nhằm tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn và thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh đây là công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố đối với thế hệ trẻ. Ông yêu cầu các đơn vị thi công đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2028.

Khi hoàn thành, Cung Thiếu nhi TP HCM sẽ là trung tâm văn hóa, học tập và vui chơi hiện đại cho hàng triệu trẻ em thành phố và khu vực lân cận, góp phần hình thành diện mạo một TP HCM năng động, nhân văn và thân thiện với trẻ em.