NBB bán toàn bộ vốn tại công ty sở hữu hai mỏ đá ở Quảng Ngãi

NBB bán 100% vốn tại NBB Quảng Ngãi, doanh nghiệp từng được mua lại để phục vụ thi công hạ tầng các dự án miền Trung.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) ngày 13/8 công bố đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi cho Công ty Cổ phần Đầu tư SDP. Thương vụ chuyển nhượng đã được Hội đồng quản trị NBB thông qua từ tháng 4, với hạn cuối hoàn tất được dời đến trước ngày 30/9/2025.

NBB Quảng Ngãi là công ty con do Năm Bảy Bảy nắm 100% vốn, với khoản đầu tư ban đầu 85 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2025, doanh nghiệp đang được trích lập dự phòng 23,14 tỷ đồng. Trước khi chuyển nhượng, NBB vẫn ký hợp đồng hỗ trợ vốn cho NBB Quảng Ngãi với hạn mức dư nợ tối đa 50 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 2003, NBB Quảng Ngãi hoạt động trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng, sở hữu hai mỏ đá Thọ Bắc (21,8 ha, công suất 180.000 m³/năm) và Núi Máng (4,4 ha, công suất 5.300 m³/năm) tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, mỏ Thọ Bắc đã hết hạn khai thác từ tháng 9/2024 còn mỏ Núi Máng hiện đang trong quá trình làm thủ tục đóng mỏ.

Ảnh minh hoạ

Về phía đối tác nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Đầu tư SDP thành lập vào tháng 2/2024, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới bất động sản, với cổ đông lớn nhất là ông Nguyễn Tấn Thắng nắm giữ 50% vốn.

Trong quý 2/2025, doanh thu thuần của NBB đạt gần 13 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng thấp, chỉ bằng 49% cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty ghi nhận 48 tỷ đồng từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án, giúp doanh thu tài chính tăng 51% lên mức 115 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi thuần quý này đạt hơn 42 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ.

Dù vậy, do ghi nhận khoản chi phí vi phạm hợp đồng và chậm thanh toán hơn 32 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ hơn 1 tỷ), lợi nhuận sau thuế trong quý chỉ đạt 231 triệu đồng, giảm 8%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, NBB ghi nhận lợi nhuận sau thuế 355 triệu đồng, gần tương đương cùng kỳ. Với kế hoạch lợi nhuận cả năm ở mức 2 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành khoảng 11,3% mục tiêu.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2025, tổng tài sản của NBB ghi nhận gần 7.800 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng nhẹ 5% lên hơn 2.000 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đầu tư và phát triển dự án Delagi tại Bình Thuận (hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 6%).

Nợ phải trả gần như đi ngang, ở mức xấp xỉ 6.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay chiếm hơn 4.400 tỷ đồng, phần lớn là các khoản vay ngân hàng và từ các công ty trong hệ sinh thái CII.

Bên cạnh hoạt động chuyển nhượng vốn, NBB cũng đang xúc tiến pháp lý cho dự án khu căn hộ cao tầng NBB II tại TP.HCM. Dự án có quy mô 7,9 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.100 tỷ đồng, gồm 5 tòa tháp chung cư cao 18 tầng. Công ty đã hoàn tất công tác đền bù và đặt mục tiêu hoàn thành các thủ tục đầu tư trong giai đoạn 2025 – 2026.