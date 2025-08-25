Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Nam A Bank bắt tay BlueOrchard, vốn quốc tế vượt 120 triệu USD

Thêm 20 triệu USD từ BlueOrchard nâng tổng hợp tác lên 60 triệu USD đồng thời đưa Nam A Bank vượt mốc 120 triệu USD huy động toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2025. 

PV

Nam A Bank vừa huy động thành công khoản vay trị giá 20 triệu USD từ BlueOrchard Microfinance Fund – tổ chức đầu tư tác động toàn cầu được sáng lập theo sáng kiến của Liên Hợp Quốc. Với khoản huy động mới này, tổng giá trị hợp tác giữa hai bên đạt 60 triệu USD, đồng thời đưa tổng vốn mà Nam A Bank huy động từ các định chế tài chính quốc tế vượt mốc 120 triệu USD trong nửa đầu năm 2025.

Không chỉ là một thương vụ tài chính đơn thuần, dòng vốn lần này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Nam A Bank trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Chính phủ, thông qua việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nhóm đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc kinh tế quốc gia.

nab.jpg
6 tháng đầu năm 2025, Nam A Bank huy động vượt mốc 120 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế.

Hưởng ứng mục tiêu quốc gia đến năm 2030 phát triển thêm ít nhất 1 triệu doanh nghiệp mới, Nam A Bank không chỉ huy động hiệu quả các nguồn lực toàn cầu, mà còn chủ động xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện với những chương trình tín dụng ưu tiên, được thiết kế riêng cho SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Đại diện BlueOrchard nhận định:“Nam A Bank là đối tác chiến lược tiêu biểu tại Việt Nam trong việc kết nối nguồn vốn đầu tư tác động với các phân khúc khách hàng có giá trị phát triển dài hạn. Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn bền vững cùng nền tảng vận hành vững chắc của ngân hàng trong việc lan tỏa các giá trị tích cực cho nền kinh tế và cộng đồng.”

#Nam A Bank #BlueOrchard #vốn quốc tế #Huy động 120 triệu USD #tài chính toàn cầu #ngân hàng Việt Nam

Bài liên quan

Bất động sản

TPHCM: Hơn 3.700 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm chuẩn bị đấu giá lại

3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP HCM) sẽ được đưa ra đấu giá lại sau nhiều năm bỏ hoang và 4 lần đấu giá bất thành.

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5, xây dựng xong từ năm 2015. Theo phương án, số căn hộ sẽ được chia làm 2 khối: khối R1 – R3 với 2.220 căn và khối R4 – R5 với 1.570 căn, đưa ra đấu giá với mục đích nhà ở thương mại.

thu-thiem-2.jpg
Hơn 3.700 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm chuẩn bị đấu giá lại. Ảnh: Đình Sơn
Xem chi tiết

Bất động sản

TPHCM đưa Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo SIHUB 320 tỷ vào hoạt động

TP HCM vừa khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo (SIHUB), biểu tượng mới thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vươn tầm khu vực.

Sự kiện là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của TP HCM.

khoi-nghiep-1.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành. Ảnh: Hà Trang
Xem chi tiết

Tin 24/7

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 23/8, Ban chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 41 Ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND thành phố được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 23/8 có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

4.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 có 41 ủy viên (Ảnh: Xuân Đoàn).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới