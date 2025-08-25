Nam A Bank bắt tay BlueOrchard, vốn quốc tế vượt 120 triệu USD

Nam A Bank vừa huy động thành công khoản vay trị giá 20 triệu USD từ BlueOrchard Microfinance Fund – tổ chức đầu tư tác động toàn cầu được sáng lập theo sáng kiến của Liên Hợp Quốc. Với khoản huy động mới này, tổng giá trị hợp tác giữa hai bên đạt 60 triệu USD, đồng thời đưa tổng vốn mà Nam A Bank huy động từ các định chế tài chính quốc tế vượt mốc 120 triệu USD trong nửa đầu năm 2025.

Không chỉ là một thương vụ tài chính đơn thuần, dòng vốn lần này tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Nam A Bank trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển khu vực kinh tế tư nhân của Chính phủ, thông qua việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), nhóm đóng vai trò trụ cột trong cấu trúc kinh tế quốc gia.

6 tháng đầu năm 2025, Nam A Bank huy động vượt mốc 120 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế.

Hưởng ứng mục tiêu quốc gia đến năm 2030 phát triển thêm ít nhất 1 triệu doanh nghiệp mới, Nam A Bank không chỉ huy động hiệu quả các nguồn lực toàn cầu, mà còn chủ động xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện với những chương trình tín dụng ưu tiên, được thiết kế riêng cho SME, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cũng như các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Đại diện BlueOrchard nhận định:“Nam A Bank là đối tác chiến lược tiêu biểu tại Việt Nam trong việc kết nối nguồn vốn đầu tư tác động với các phân khúc khách hàng có giá trị phát triển dài hạn. Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn bền vững cùng nền tảng vận hành vững chắc của ngân hàng trong việc lan tỏa các giá trị tích cực cho nền kinh tế và cộng đồng.”