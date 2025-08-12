MWG muốn niêm yết độc lập chuỗi MW và BHX trước 2030

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) đang lên kế hoạch niêm yết độc lập hai chuỗi bán lẻ chủ lực là Thế Giới Di Động – Điện Máy Xanh (MW) và Bách Hóa Xanh (BHX) trong giai đoạn trước năm 2030.

Đây được xem là một bước đi chiến lược, nằm trong định hướng tái cấu trúc hoạt động và mở rộng không gian tăng trưởng, trong bối cảnh ngành bán lẻ đang bước vào một giai đoạn tiêu dùng mới với nhiều thay đổi về hành vi khách hàng và mô hình vận hành.

Thế Giới Di Động – Điện Máy Xanh: Ưu tiên chất lượng tăng trưởng

Giai đoạn từ 2004 đến 2025 đánh dấu sự phát triển nhanh chóng về quy mô của chuỗi MW. Doanh nghiệp đã mở rộng từ một mô hình bán lẻ nhỏ thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực điện máy và thiết bị di động tại Việt Nam.

Bước sang giai đoạn 2026–2030, công ty chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng sang tăng trưởng chất lượng. Mục tiêu là tối ưu nền tảng hiện hữu, nâng cao trải nghiệm người dùng và phát triển dịch vụ tích hợp.

Chiến lược mới không đặt nặng yếu tố cạnh tranh giá mà thay vào đó tập trung xây dựng giá trị lâu dài. MW hướng đến cung cấp giải pháp trọn vòng đời sản phẩm, bao gồm bán hàng, hỗ trợ tài chính, bảo hành, bảo trì và nâng cấp thiết bị.

TopZone, kênh bán lẻ sản phẩm Apple, tiếp tục đóng vai trò chiến lược nhằm nâng cao vị thế của MW trong chuỗi phân phối khu vực, hướng tới chuẩn Tier-1.

Đồng thời, doanh nghiệp đang phát triển một nền tảng Super App thay thế ứng dụng khách hàng hiện tại. Mục tiêu là cá nhân hóa hành vi tiêu dùng, đồng thời tận dụng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi từ kênh offline để tạo lợi thế cạnh tranh so với các sàn thương mại điện tử thông thường.

Mở rộng khu vực và định vị lại giá trị qua IPO

Tại thị trường quốc tế, liên doanh EraBlue tại Indonesia đã đạt điểm hòa vốn và đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh. MWG đặt mục tiêu dài hạn đạt 500 cửa hàng tại đây và hướng tới niêm yết riêng theo lộ trình đã hoạch định.

Theo MWG, việc niêm yết chuỗi MW vào năm 2030 không nhằm mục đích gọi vốn. Thay vào đó, công ty kỳ vọng bước đi này sẽ giúp định vị lại đúng giá trị, vai trò và tiềm năng tăng trưởng của MW trong giai đoạn tiếp theo.

Việc vận hành độc lập sau IPO cũng là cách để mỗi chuỗi hoạt động minh bạch hơn, có cơ chế quản trị phù hợp với đặc thù kinh doanh, đồng thời mở rộng dư địa phát triển tại thị trường trong nước và khu vực.

Định hướng chiến lược đến 2030 của MWG

Bách Hóa Xanh: Tăng tốc mở rộng – hướng đến niêm yết

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh cũng đang tăng tốc để hiện thực hóa mục tiêu niêm yết trước năm 2030.

Với quy mô thị trường thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam ước tính đạt 60 tỷ USD, dư địa phát triển còn rất lớn. BHX xác định rõ tiềm năng mở rộng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn sức khỏe. Sự chuyển dịch từ kênh bán hàng truyền thống sang hiện đại đang định hình lại thị trường và mở ra cơ hội mới cho các nhà bán lẻ.

Bách Hóa Xanh đã hoàn thiện mô hình bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng phù hợp với hành vi tiêu dùng mới, đồng thời chứng minh hiệu quả vận hành trong hai năm gần đây.

Giai đoạn tới, BHX đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thông qua việc mở rộng song song cả kênh offline lẫn online, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng hiện hữu.

Ngoài ra, công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nhà cung cấp có khả năng đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Chiến lược tăng trưởng lợi nhuận sẽ dựa vào ba yếu tố gồm tăng doanh thu, tiếp tục tối ưu vận hành và triển khai văn hóa hợp tác dài hạn với nhà cung cấp để kiểm soát chi phí tốt hơn.

Tách bạch hoạt động để phát huy thế mạnh từng chuỗi

MWG cho biết việc niêm yết từng chuỗi không chỉ nhằm tăng tính minh bạch, mà còn để tách bạch hoạt động quản trị và chiến lược phù hợp với từng mô hình kinh doanh. Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư dễ dàng đánh giá đúng tiềm năng và hiệu quả của từng đơn vị.

Ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp đôi lợi nhuận so với năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm duy trì trên 15%. Đồng thời, đội ngũ kế thừa đã sẵn sàng cho giai đoạn chuyển giao và phát triển tiếp theo.

Việc MWG định hướng tách riêng và niêm yết độc lập MW và BHX được xem là một bước chuyển quan trọng, phản ánh sự thích ứng với bối cảnh mới và mở ra không gian tăng trưởng dài hạn trong cả nước và khu vực Đông Nam Á.