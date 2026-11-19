(19h30, 19/11, vòng bảng) CAHN quyết tâm đánh bại Johor DT trên sân nhà để vươn lên dẫn đầu bảng B Cúp C1 Đông Nam Á. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công của đại diện Malaysia sẽ là thử thách lớn với thầy trò HLV Mano Polking.
MU đang hướng đến kỳ chuyển nhượng tháng 1 với kế hoạch bổ sung nhân sự cho hàng công. Vangelis Pavlidis, Victor Osimhen, Ivan Toney và Serhou Guirassy là bốn cái tên lọt vào danh sách mục tiêu được Mauricio Pochettino nhắm đến.
Mauricio Pochettino đã gửi lời chào đầu tiên tới người hâm mộ MU sau khi chính thức tiếp quản đội bóng. Nhà cầm quân người Argentina cam kết xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp các cầu thủ chiến đấu hết mình trên sân và hướng tới những kết quả xứng đáng.
Leicester City quyết định chấm dứt hợp tác với nhà tài trợ áo đấu sau khi công ty này bổ nhiệm ngôi sao phim người lớn Eva Elfie làm đại sứ thương hiệu, bất chấp mối quan hệ thương mại kéo dài hơn hai năm.
Nữ MC Ellie Collins, gương mặt quen thuộc của truyền hình Ngoại hạng Anh, vừa phải nhờ đến cảnh sát sau khi bị kẻ xấu đánh cắp danh tính trên WhatsApp để nhắn tin cho hàng loạt vận động viên nổi tiếng.