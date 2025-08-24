Hà Nội

Tin 24/7

Một trường bất ngờ tăng điểm chuẩn sau khi đã công bố

Trường này đã công bố điểm chuẩn vào sáng 23/8 nhưng đến chiều tối cùng ngày lại đưa ra thông báo mới, tăng 0,75 điểm ở 10 ngành xét tuyển tổ hợp C00.

Theo Thái An/Znews
dh-hanoi-1.png

Gần 18h ngày 23/8, Đại học Thủ Đô Hà Nội bất ngờ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT đối với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển vào 10 ngành. Mức điểm của những ngành này dao động từ 25,41-28,13.

Điều đáng chú ý là từ trước đó, vào 9h cùng ngày, trường đã công bố điểm chuẩn của 10 ngành này với mức từ 24,66-27,38. Như vậy, điểm chuẩn mới đã tăng 0,75 so với thông báo cũ.

Độc giả có thể so sánh mức điểm trong hai lần công bố theo bảng sau.

Đáng chú ý, trong thông báo buổi sáng, nhà trường chỉ nêu là "điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025" và điểm này là điểm quy đổi tương đương giữa các phương thức, hoàn toàn không đề cập đến tổ hợp xét tuyển. Đến chiều tối cùng ngày, trường lại bất ngờ thông báo điểm chuẩn dành riêng cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp C00 với mức tăng 0,75.

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, trong thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức (được công bố ngày 23/7), Đại học Thủ đô Hà Nội nêu rằng "Đối với các ngành xét tuyển có tổ hợp C00, các tổ hợp còn lại (không phải C00) được cộng 0,75 điểm trong thang điểm 30".

dh-hanoi-2.png
Thông báo về việc cộng điểm được nhà trường công bố hôm 23/7.

Tuy nhiên, trong thông báo điểm chuẩn được công bố vào sáng 23/8, nhà trường không đề cập rõ mức điểm chuẩn dành cho thí sinh đăng ký theo tổ hợp nào. Vì vậy, khi trường ra thông báo mới, thí sinh bình luận bày tỏ sự thất vọng vì trường không minh bạch. Tuy nhiên, nhà trường không phản hồi những ý kiến này.

Cũng do tăng điểm chuẩn, một số em chia sẻ sự hụt hẫng vì tưởng bản thân đã trúng tuyển, nhưng hóa ra lại trượt.

Tri Thức - Znews đã liên hệ Đại học Thủ Đô Hà Nội qua các kênh thông tin nhưng không thể liên lạc hoặc chưa nhận được phản hồi.

