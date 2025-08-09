Hà Nội

Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp tại TP HCM nợ thuế đến hơn 3.200 tỉ đồng

Trong số 105 doanh nghiệp ở TP HCM nợ thuế, có một công ty bất động sản nợ hơn 3.239 tỉ đồng

Theo Thy Thơ/Người lao động

Thuế TP HCM vừa công bố danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế tính đến tháng 6/2025. Đáng chú ý là tổng số tiền nợ thuế của các doanh nghiệp này đã vượt mức 4.700 tỉ đồng. Trong đó, hầu hết là các công ty bất động sản.

Doanh nghiệp TP HCM nợ thuế: Đa số là bất động sản

Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt với khoản nợ khổng lồ hơn 3.239 tỉ đồng, chiếm gần 70% tổng số nợ của toàn danh sách.

Theo sau là loạt cái tên quen thuộc trong giới địa ốc như Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ (nợ hơn 169,9 tỉ đồng), Công ty TNHH Bất động sản MSB (trên 108 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (hơn 97,9 tỉ đồng), Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát (hơn 96,39 tỉ đồng), Công ty CP Sài Gòn Tower (trên 86,1 tỉ đồng)...

Ngoài ra còn có những các tên như Địa ốc Thanh Niên Tower hay Phát triển Nhà Thủ Đức cũng xuất hiện trong danh sách nợ với số tiền lần lượt là 4,4 tỉ và 4,3 tỉ đồng.

thue-tphcm.png
Danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế hơn 4.700 tỉ đồng do cơ quan thuế TP HCM công bố

Sẽ có biện pháp với doanh nghiệp TP HCM nợ thuế

Không dừng lại ở nhóm doanh nghiệp lớn, các đơn vị thuế cơ sở tại TP HCM cũng đồng loạt công bố danh sách cá nhân và tổ chức còn nợ thuế trên địa bàn. Chỉ riêng Thuế cơ sở 1 đã liệt kê tới 679 người nộp thuế với tổng số nợ hơn 2.125 tỉ đồng. Thuế cơ sở 7 (phụ trách khu vực các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận) cho biết có 594 người đang nợ thuế hơn 353 tỉ đồng. Khu vực Nhà Bè, Hiệp Phước ghi nhận thêm 161 người nợ thuế với tổng số hơn 51 tỉ đồng.

Dù cơ quan Thuế TP HCM đã thu được hơn 48.400 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, bao gồm gần 9.000 tỉ đồng từ các khoản nợ cũ và hơn 39.000 tỉ đồng từ các khoản phát sinh trong năm nay, nhưng con số nợ tồn đọng vẫn rất đáng lo ngại. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nợ thuế lớn rơi vào trạng thái “chây ì kéo dài”, gây khó khăn cho công tác thu hồi nợ và tạo gánh nặng cho hệ thống tài chính công.

Trước thực trạng này, Thuế TP HCM khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp mạnh trong những tháng cuối năm. Danh sách người nộp thuế sẽ tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, từng trường hợp cụ thể sẽ được áp dụng biện pháp thu hồi phù hợp, bao gồm cả đôn đốc, cưỡng chế.

Đồng thời, cơ quan thuế cũng đẩy mạnh công khai thông tin, phối hợp với công an, ngân hàng, quản lý thị trường, xuất nhập cảnh... để xử lý triệt để những trường hợp cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế. Thậm chí, tạm hoãn xuất cảnh đối với các đối tượng vi phạm cũng sẽ được áp dụng theo đúng quy định.

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

LACTO MASON Việt Nam bị phạt 634 triệu đồng vì giả nhãn hiệu Lacto Mason

Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam đã đặt hàng, gia công và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu Lacto Mason.

Theo tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT TP Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ số 112 đường Nam Vân Lũng, xã An Khánh, TP Hà Nội thuộc Công ty TNHH LACTO MASON Việt Nam.

lacto-1.png
LACTO MASON Việt Nam bị phạt 634 triệu đồng vì tội làm hàng giả nhãn hiệu Lacto Mason
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

Hodeco (HDC) điều chỉnh phương án để sở hữu dự án Biển Đá Vàng

