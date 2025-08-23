Hà Nội

Miễn phí xe buýt và tàu điện ở Hà Nội dịp lễ Quốc khánh 2/9

Hà Nội miễn phí xe buýt và tàu điện dịp Quốc khánh 2/9, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách di chuyển an toàn, văn minh.

Theo Trọng Đảng/TPO

Cụ thể, lãnh đạo Tramoc cho biết, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách đi lại, tham dự các hoạt động tại dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước (02/9/1945-02/9/2025) và di chuyển tới các di tích lịch sử cách mạng, dịp này Trung tâm Tramoc phối hợp với các doanh nghiệp vận tải xe buýt và Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội thực hiện miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp này.

Phạm vi và thời gian áp dụng, lãnh đạo Tramoc cho biết, thực hiện trên tất cả các tuyến buýt (128 tuyến) có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị đã đưa vào khai thác là tuyến số 2A: Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1: Nhổn - Cầu Giấy. Thời gian áp dụng từ 30/8 đến hết ngày 2/9/2025 (trong 04 ngày).

mienphixebus-1.png
Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, hành khách đi xe buýt và tàu điện ở Hà Nội được miễn phí.

Tramoc đưa ra hướng dẫn khi thực hiện miễn phí xe buýt, tàu điện cho hành khách: Với xe buýt, khi lên xe hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé; Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt giấy với các mệnh giá theo quy định của UBND thành phố tương ứng hành trình hành khách muốn di chuyển, sau đó không phải trả tiền vé.

Đối với những hành khách sử dụng vé tháng (trong đó có vé ưu tiên) xuất trình khi tham gia dịch vụ.

