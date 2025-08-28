MBB dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại MBS từ mức 76,35% xuống 65,9%

Tính đến quý 2/2025, MBB đầu tư vào MBS là 3.194 tỷ đồng. Theo giá đóng cửa gần nhất của MBS, MBB có thể sẽ ghi nhận khoản lãi đầu tư là khoảng 2,1 nghìn tỷ.

Ngày 27/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) đã công bố việc đăng ký bán 60 triệu cổphiếu (tương đương 10,45% vốn cổ phần) của CTCP Chứng khoán MB (MBS) thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 03/09 đến ngày 02/10/2025.

Mục đích là nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu công chúng. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của MBB tại MBS sẽ giảm từ mức 76,35% xuống 65,9%, và MBS vẫn là công ty con của MBB.

Sau thông tin này, cổ phiếu MBS đã xanh điểm trở lại trong phiên sáng ngày 28/8 lên mức 41.400 đồng/cp, ghi nhận tăng hơn 57% trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản cũng khá sôi động khi bình quân hơn 7,1 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) kỳ vọng MBB sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu ít nhất 65% trong dài hạn để đảm bảo quyền phủ quyết, đồng thời việc gia tăng tỷ lệ sở hữu của công chúng sẽ cải thiện khả năng thanh khoản cho cổ phiếu MBS.

Tính đến quý 2/2025, số tiền mà MBB đầu tư vào MBS là 3.194 tỷ đồng (tương ứng 76,35% vốn) theo giá gốc. Giả định theo giá đóng cửa gần nhất của MBS, VCSC ước tính MBB có thể sẽ ghi nhận khoản lãi đầu tư là khoảng 2,1 nghìn tỷ đồng (xấp xỉ 7% dự báo của VCSC về lãi trước thuế năm 2025 của MBB). Khoản lãi đầu tư này có thể được hạch toán trực tiếp vào lợi nhuận giữ lại, và MBB sẽ tiếp tục hợp nhất MBS vào báo cáo tài chính hợp nhất.

VCSC cho rằng số tiền thu được sẽ góp phần củng cố năng lực vốn của MBB, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ của ngân hàng.